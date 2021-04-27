Матери Аршавина и Казьминой сцепились на шоу у Малахова

Матери Аршавина и Казьминой сцепились на шоу у Малахова
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родительница экс-жены футболиста переживает за будущее внучки

Семья Алисы Казьминой продолжает воевать с Аршавиными. В этот раз экс-жена футболиста и ее мать стали гостьями нового выпуска "Прямого эфира". В студию также была приглашена мама Андрея Аршавина Татьяна. Как и следовало ожидать, без скандалов не обошлось. 

Мама Казьминой и родительница Аршавина буквально сцепились друг с другом. Оказалось, что незадолго до встречи в эфире у них состоялся разговор. Инициатором выступила мать Алисы Наталия Сарычева. Она хотела мирно обсудить будущее внучки. Мол, Казьмина сильно болеет, да и сама Сарычева уже в возрасте. 

"А как же ребенок?"

– поинтересовалась мама Казьминой у Аршавиной. 

В итоге родительница спортсмена успокоила Сарычеву, пообещав, что в этом случае Есению они заберут себе. Но только Наталию это мало убедило, поскольку футболист и его семья никак не интересуются жизнью девочки. 

"Случись что, Есеня попадет в приют", 

переживает мама тяжелобольной Алисы. 

Однако экс-свекрови хоть бы что. Она продолжает настаивать на том, чтобы Казьмина вернула звездной семье все средства, которые она якобы позаимствовала. И только после этого, считает мать Аршавина, все будет нормально. 

Также женщина не забыла и о болезни бывшей жены своего сына. По ее мнению, все те ужасы, которые сейчас проживает Казьмина, это кара за ее поведение в прошлом. 

Ранее экс-жена Аршавина поделилась свежими подробностями своего состояния.

Юлия МИХАЙЛОВА

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