Артисту было 85 лет

Не стало актера Кахи Кавсадзе. Артист скончался на 86-м году жизни.

Причиной смерти стали осложнения после коронавируса, передает РИА "Новости". Кахи Давидович известен большинству зрителей по роли Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни".

Напомним, что Кавсадзе был госпитализирован с коронавирусом еще в ноябре прошлого года. Тогда инфекцию подцепили все члены семьи, но актер переносил болезнь в тяжелой форме.

В конце марта этого года Кахи Кавсадзе вновь попал в реанимацию в Тбилиси. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В этот раз причиной недомогания стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. У артиста развилась двусторонняя пневмония.

Кахи Кавсадзе был одним из ведущих актеров Тбилисского академического театра им. Шота Руставели. Зрителям он знаком благодаря фильмам "Ожерелье для моей любимой", "Любовь с первого взгляда", "Дневник Карлоса Эспинолы", "Дюма на Кавказе", "Белая роза бессмертия" и другим.

Последний фильм с его участием вышел в 2014 году. В картине "Тэли и Толи" Кахи Давидович исполнил роль старика Кахи Кипиани.