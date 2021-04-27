Умер актер из фильма "Белое солнце пустыни"

Умер актер из фильма "Белое солнце пустыни"
Фото: pixabay.com
Артисту было 85 лет

Не стало актера Кахи Кавсадзе. Артист скончался на 86-м году жизни. 

Причиной смерти стали осложнения после коронавируса, передает РИА "Новости". Кахи Давидович известен большинству зрителей по роли Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни". 

Напомним, что Кавсадзе был госпитализирован с коронавирусом еще в ноябре прошлого года. Тогда инфекцию подцепили все члены семьи, но актер переносил болезнь в тяжелой форме. 

В конце марта этого года Кахи Кавсадзе вновь попал в реанимацию в Тбилиси. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В этот раз причиной недомогания стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. У артиста развилась двусторонняя пневмония. 

Кахи Кавсадзе был одним из ведущих актеров Тбилисского академического театра им. Шота Руставели. Зрителям он знаком благодаря фильмам "Ожерелье для моей любимой", "Любовь с первого взгляда", "Дневник Карлоса Эспинолы", "Дюма на Кавказе", "Белая роза бессмертия" и другим. 

Последний фильм с его участием вышел в 2014 году. В картине "Тэли и Толи" Кахи Давидович исполнил роль старика Кахи Кипиани. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Заявления Ирана о попытках России разрушить ядерную сделку вызвали недоумение в Москве

Министр иностранных дел республики распространил личные обиды на внешнеполитические отношения

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей