Как Пугачева выглядела в 17 лет - фото

Как Пугачева выглядела в 17 лет - фото
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У артистки была короткая стрижка с челкой

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин признался, поклонники часто у него спрашивают, как он и Алла Пугачева выглядели в 17 лет. Шоумен решил наконец удовлетворить любопытство фанатов и показал архивные кадры.

На свой странице в "Инстаграм" Разин опубликовал два коллажа. На первом кадре звезд позируют, когда им было 17 лет. На втором – спустя много лет, когда оба – легендарные артисты, "поставившие на уши весь СССР".

Фанаты пришли в полный восторг от этих раритетных снимков. Публикация за три часа набрала более трех тысяч лайков. Некоторые подписчики согласились со словами Разина, что он и Примадонна – легенды эстрады и страны.

Напомним, Разин выступал на сцене в 1980-е вместе с Катей Семеновой. До создания "Ласкового мая" работал в коллективе группы "Мираж". Знаменитым он стал отчасти потому, что рассказывал окружающим, будто он племянник Михаила Горбачева.

Пугачева же начала свой творческий путь, еще будучи студенткой в 1960-х годах. За свою жизнь Примадонна выпустила не один великий хит, который перепевает и нынешняя молодежь. Пугачева славилась своим особенным тембром голоса и смелостью, проявлявшейся как на сцене, так и в творчестве. 

Ранее стало известно о неудобной ситуации, в которую Пугачева попала в компании Максима Галкина и Филиппа Киркорова. 

Полина ИВАНОВА

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