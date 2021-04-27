Телеведущий в свойственной ему манере пошутил о передаче коллеги

Иван Ургант частенько подшучивает над другими телеведущими. В этот раз под раздачу попал Борис Корчевников и его передача "Судьба человека".

Каждый новый выпуск "Вечернего Урганта" начинается с обсуждения актуальных новостей. В этот раз бессменный ведущий шоу решил обсудить результаты прошедшего на днях "Оскара".

Когда разговор зашел о победителе в номинации лучший фильм, Ургант решил провести забавную параллель. Телеведущий предложил снять не "Землю кочевников", а "Землю Корчевников". По мнению журналиста, эта "великая вещь" была бы способна объединить всех россиян.

"Фильм о молодом телеведущем, который ежедневно на своем садовом участке тепло и по душам разговаривает с каждым огурцом. А потом приходит осень и огурцы солят",

– предложил Ургант, тем самым вызвав громкий смех зрителей, находившихся в студии.

Очевидно, что шутил ведущий Первого канала о передаче "Судьба человека". Ведь именно в эфире этого ток-шоу Корчевников беседует со своими гостями, узнавая их самые главные тайны.

Однако поклонники уверены, что столь резкая шутка не могла обидеть ведущего "России 1", потому что Иван часто позволяет себе колкости в адрес коллег, поэтому большая часть из них уже к этому привыкла.

Ранее Ургант высмеял заявление Грефа об избытке денег в мире. Телеведущий предложил создать специальную структуру, нацеленную на борьбу с денежным переизбытком.