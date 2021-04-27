Актриса боится ворошить прошлое

Вот уже несколько дней не утихают разговоры о том, что Елена Проклова обвинила известного актера в домогательствах. И пока одни гадают, о ком шла речь, другие принялись осуждать актрису за то, что она, будучи уже в преклонном возрасте, вдруг решила вывалить это все на публику.



За звезду киноленты "Собака на сене" заступились многие женщины, которые недоумевают, почему общество накинулось на Проклову, которая фактически стала жертвой изнасилования в детском возрасте. В стороне не осталась и Ника Белоцерковская, которая высказалась в поддержку актрисы.

"Наше, на всю голову, общество осуждает именно жертву насилия. Находит насильникам оправдание, особенно, если они известны, любимы, занимают "положение" и слывут прекрасными семьянинами",

– возмущается журналистка, которая в итоге призвала женщин открыто озвучивать имена преступников, потому что это поможет в будущем сократить количество подобных историй.

В комментариях отметилась и Лариса Гузеева, которая поддержала Белоцерковскую, но призналась, что свое мнение публично не раскроет.

"Я с тобой, но рот на замке – порвут",

– коротко отметила звезда "Давай поженимся!"

У поклонниц такое откровение вызвало неоднозначную реакцию. Многие попросили актрису быть смелее, мол, кто, если не бесстрашная Гузеева начнет эту цепочку откровенных признаний?

Ранее стало известно, как россияне отреагировали на личную трагедию Прокловой.