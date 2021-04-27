Зейналова раскрыла причину разрыва с молодым супругом
Светлана Зейналова стала героиней авторского Ютуб-шоу Василия Кононова. Звезда Первого канала откровенно рассказала о том, почему разошлись ее пути с последним мужем Дмитрием Ленским.
43-летняя Зейналова и 35-летний Ленский расстались около года назад. Своему избраннику телеведущая подарила дочь Веронику. Наследницу Светлана родила уже после 40 лет.
Новость о разрыве пары стала шоком для многих. Однако некоторое время телезвезда не раскрывала настоящей причины расставания с супругом.
Оказалось, что семья распалась из-за неверности Ленского. Дмитрий нашел себе более молодую возлюбленную.
"Митя младше меня на восемь лет. Может, поэтому мы и разошлись, ведь он нашел себе женщину помоложе – это можно понять", - разоткровенничалась Светлана.
Она отметила, что потребности людей в 40 лет часто отличаются от взглядов 30-летних. Именно разница в возрасте и интересах обусловила невозможность ужиться под одной крышей.
Несмотря на предательство мужа, Зейналова нашла в себе силы простить его. Телеведущая и ее бывший избранник поддерживают нормальные отношения ради общей дочери.
При этом Светлана не захотела ставить крест на личной жизни. Звезда Первого канала надеется, что на ее пути встретится подходящий мужчина. Теперь она старается обращать внимание на взрослых представителей сильного пола.
Зейналова добавила, что человек не стареет до тех пор, пока не угасает огонь в его глазах. Поэтому возраст после 40 – это не приговор.
Ранее Зейналова трогательно поздравила старшую дочь, которая появилась в браке с Алексеем Глазатовым.
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