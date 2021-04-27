Близкие исполнили волю покойного артиста

Популярный российский телеведущий, актер Олег Марусев скончался 14 апреля в результате онкологического заболевания, осложненного перенесенной коронавирусной инфекцией. Последние три дня своей жизни режиссер мучался из-за страшных болей.

Прощание с Марусевым состоялось в зале московской ЦКБ. Через две недели урну с прахом ведущего погребли на Алексеевском кладбище. Актер Станислав Садальский рассказал в своем микроблоге, что Олег еще при жизни присмотрел там место. Артист успел позаботиться о своих похоронах, попросив заняться вопросом супругу Аллу.

Марусев также хотел, чтобы его проводы прошли спокойно и скромно, без панихид и поминок с аплодисментами. Однако близкие не сдержались, и овацию при прощании все-таки устроили.

Артист также настаивал на проведении кремации и не разрешил никому открывать крышку с гробом. Еще одно желание Марусева – отказ от услуг церкви, так как он не был крещеным. Хотя еще во время болезни ведущему предлагали позвать священника. Именно по этой причине родные отказались от церковного отпевания.

Садальский также рассказал, что в последний день своей жизни Алла включила умирающему супругу какую-то программу по телевизору. Марусев на какое-то мгновение оживился – несколько секунд артист смотрел на экран, а затем повернулся к жене и вспомнил об одном человеке, у которого хотел попросить прощения.

Известно, что артист скончался от раковых метастазов, которые поразили практически все внутренние органы Марусева. Медики не смогли спасти жизнь артисту. Ведущему во время лечения вводили морфин, чтобы облегчить страдания. Спустя некоторое время артиста перевели в хоспис, где он находился под регулярным медицинским наблюдением.