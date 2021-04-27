Бывший намерен лишить Пелагею половины концертного заработка

Бывший намерен лишить Пелагею половины концертного заработка
Пелагея. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бракоразводный процесс певицы и хоккеиста обрастает новыми деталями

Практически год Пелагея и ее бывший супруг Иван Телегин не могут договориться о разделе имущества. Заседание вновь перенесли – в следующий раз дело будут рассматривать 3 июня. Выяснилось, что хоккеист намерен отсудить у артистки половину гонораров, полученных ею за выступления.

Адвокат Пелагеи Филипп Рябченко отметил, что Телегин имеет в виду те деньги, которые экс-избранница получала на протяжении трех лет их брака. Также бывшим супругам предстоит разделить загородный дом за 54 миллиона рублей, элитные автомобили и денежные счета, пишет "СтарХит".

Примечательно, что Иван приводил недостоверную информацию касательно своих доходов. Юристам удалось выяснить, что хоккеист долгое время скрывал от жены заработанные миллионы. Так, ранее спортсмен продал приобретенную в браке с Пелагеей квартиру и не стал делить денег с певицей. 30 миллионов, которые были получены за сделку, куда-то пропали.

Телегин сражается и за квартиру, расположенную в одном из престижных жилых комплексов столицы. Там сейчас живут знаменитость и ее дочь Таисия от Ивана. Стоит отметить, что жилище, стоимость которого оценивается в 85 миллионов, Пелагея покупала на деньги матери. Что касается хоккеиста, то он не вкладывался в недвижимость.

Единственное, в чем бывшим супругам удалось договориться – это алименты на общую дочь. Ежемесячно спортсмен отдает наследнице 1/4 от своего заработка.

Ранее Пелагея пошутила о своем разводе на шоу "Точь-в точь".  

Анастасия ГОРЮНОВА

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