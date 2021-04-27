Артист сомневается в правдивости шокирующих заявлений

Российский песенник Юрий Лоза прокомментировал недавние откровения Елены Прокловой, которая рассказала о домогательствах со стороны одного из популярных в советские годы артистов. В эфире телеканала НТВ звезда сообщила, что некий мужчина за ней "ухаживал", когда Елене было всего 15.

По словам певца, Проклова лишь пытается вернуть былую популярность и напомнить о себе. Нет ничего страшнее для публичного человека, чем забвение, считает композитор. Многие артисты купаются во внимании благодаря собственному труду, однако некоторых едва ли можно причислить к этой категории.

Бард заявил, что такие, как Проклова, пытаются сохранить интерес к своей персоне подобными заявлениями.

"Человек начинает придумывать, как бы напомнить. Отсюда идут всевозможные рассказы, истории, воспоминания, старые претензии", – поделился артист мыслями в интервью телеканалу РЕН ТВ.



Напомним, в эфире передачи "Секрет на миллион" звезда сообщила Лере Кудрявцевой, что именитый актер склонял ее к интимным отношениям. Связь с неизвестным продолжалась целых два года – ровно до того момента, как Елена встретила своей будущего супруга.

Откровения 67-летней актрисы позднее прокомментировала телеведущая Лариса Гузеева, заявившая о том, что поддерживает коллегу, на которую обрушилась волна негатива. Так, звезда "Модного приговора" сообщила на своей странице в социальных сетях, что намерена "держать рот на замке".

Ранее песенник рассказал о своем давнем сотрудничестве с продюсером Бари Алибасовым. Бард заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что считает популярного шоумена "упырем".