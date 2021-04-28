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Екатерина Белоцерковская не раз говорила, что никакой войны за наследство ее покойного супруга не будет. Но, похоже, вдова все-таки ошиблась, потому что сейчас ей придется сражаться за наследство.
Все дело в том, что помощник Бориса Грачевского воспользовался его доверием. Белоцерковская рассказала в своих социальных сетях, что доверенное лицо понимал, что худрук "Ералаша" не особо уделяет внимание юридическим и правовым вопросам, поэтому на некоторых документах подделал подпись Бориса Юрьевича.
"[Помощник] получил полный контроль над его компанией и фактически все наследие Бориса Юрьевича, которое он выстраивал 47 лет перешло в руки этого человека",
– сетует вдова Грачевского в "Инстаграм", которая теперь рискует остаться без многомиллионного наследства.
Благо, Белоцерковская не опускает руки. Актриса заказала специальную почерковедческую экспертизу, которая доказала, что часть важных документов были подписаны не Борисом Юрьевичем, а другим человеком.
Имя мошенника Екатерина не называет, но радуется, что справедливость восторжествовала.
Напомним, что ранее вдова Грачевского выбрала вечное одиночество и дала обет безбрачия. Белоцерковская уверена, что она больше никогда не выйдет замуж и не будет рожать детей.
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