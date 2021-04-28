Об отношениях с Анастасией Веденской актер вспоминает неохотно

Владимир Епифанцев был женат дважды. Со своей второй женой актер прожил в браке 11 лет. Анастасия Веденская подарила мужу двух сыновей. Но, как оказалось, в отношениях супругов все было очень непросто.

Десять лет брака Епифанцев сравнивает с "дурным сном", хотя изначально актер без памяти влюбился в Анастасию, которую увидел во время показа самостоятельных отрывков.

Со временем Владимир начал изменять. Причем иногда актер не брезговал девушками легкого поведения.

"У нас с Настей были только нервы, истерики, драки. О Насте у меня много хороших воспоминаний. Я все время старался угодить. Но я не чувствовал, что у нас любовь",

– поделился актер с Борисом Корчевниковым в студии шоу "Судьба человека".

Однажды у Епифанцева и вовсе вспыхнули чувства к подруге своей жены Анне Цукановой-Котт. С актрисой, по словам Владимира, у них было "теплое взаимодействие, любовь".

О коротком романе со звездой "Мажора" актер вспоминает с нежностью, а саму Анну трепетно зовет ангелом, поскольку присутствие артистки в жизни актера якобы спасло его.

О близких отношениях мужа и подруги Веденская узнала, прочитав переписки. В итоге Анастасия устала терпеть неверность мужа и решила поставить точку в их отношениях.

Напомним, что ранее Епифанцев попал в жесткую потасовку в кафе. Актер, заступаясь за свою бывшую жену, ударил напавшую на Веденскую женщину по лицу.