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Владимир Епифанцев был женат дважды. Со своей второй женой актер прожил в браке 11 лет. Анастасия Веденская подарила мужу двух сыновей. Но, как оказалось, в отношениях супругов все было очень непросто.
Десять лет брака Епифанцев сравнивает с "дурным сном", хотя изначально актер без памяти влюбился в Анастасию, которую увидел во время показа самостоятельных отрывков.
Со временем Владимир начал изменять. Причем иногда актер не брезговал девушками легкого поведения.
"У нас с Настей были только нервы, истерики, драки. О Насте у меня много хороших воспоминаний. Я все время старался угодить. Но я не чувствовал, что у нас любовь",
– поделился актер с Борисом Корчевниковым в студии шоу "Судьба человека".
Однажды у Епифанцева и вовсе вспыхнули чувства к подруге своей жены Анне Цукановой-Котт. С актрисой, по словам Владимира, у них было "теплое взаимодействие, любовь".
О коротком романе со звездой "Мажора" актер вспоминает с нежностью, а саму Анну трепетно зовет ангелом, поскольку присутствие артистки в жизни актера якобы спасло его.
О близких отношениях мужа и подруги Веденская узнала, прочитав переписки. В итоге Анастасия устала терпеть неверность мужа и решила поставить точку в их отношениях.
Напомним, что ранее Епифанцев попал в жесткую потасовку в кафе. Актер, заступаясь за свою бывшую жену, ударил напавшую на Веденскую женщину по лицу.
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