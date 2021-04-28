Епифанцев рассказал об изменах жене с Цукановой-Котт

Епифанцев рассказал об изменах жене с Цукановой-Котт
Владимир Епифанцев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об отношениях с Анастасией Веденской актер вспоминает неохотно

Владимир Епифанцев был женат дважды. Со своей второй женой актер прожил в браке 11 лет. Анастасия Веденская подарила мужу двух сыновей. Но, как оказалось, в отношениях супругов все было очень непросто. 

Десять лет брака Епифанцев сравнивает с "дурным сном", хотя изначально актер без памяти влюбился в Анастасию, которую увидел во время показа самостоятельных отрывков.

Со временем Владимир начал изменять. Причем иногда актер не брезговал девушками легкого поведения. 

"У нас с Настей были только нервы, истерики, драки. О Насте у меня много хороших воспоминаний. Я все время старался угодить. Но я не чувствовал, что у нас любовь", 

поделился актер с Борисом Корчевниковым в студии шоу "Судьба человека". 

Однажды у Епифанцева и вовсе вспыхнули чувства к подруге своей жены Анне Цукановой-Котт. С актрисой, по словам Владимира, у них было "теплое взаимодействие, любовь". 

О коротком романе со звездой "Мажора" актер вспоминает с нежностью, а саму Анну трепетно зовет ангелом, поскольку присутствие артистки в жизни актера якобы спасло его. 

О близких отношениях мужа и подруги Веденская узнала, прочитав переписки. В итоге Анастасия устала терпеть неверность мужа и решила поставить точку в их отношениях. 

Напомним, что ранее Епифанцев попал в жесткую потасовку в кафе. Актер, заступаясь за свою бывшую жену, ударил напавшую на Веденскую женщину по лицу. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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