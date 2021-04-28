Композитор уже засыпал наследника дорогими подарками

Слухи о том, что у Игоря Крутого есть взрослый внебрачный сын ходили уже давно. Впервые фотографию с предполагаемым наследником опубликовала дочь композитора еще в 2019 году. В итоге журналисты принялись расследовать столь интересное "дело". Сам Крутой на вопросы репортеров отвечать отказывался. Зато всю правду выдал мужчина, который долгое время считал себя родным отцом Якова.

Еще некоторое время назад молодой человек был Яковом Сергеевичем Мирошниковым, но теперь он носит отчество и фамилию своего звездного отца. А вот Сергей Мирошников в отчаянии.

Когда его супруга Ирина забеременела, у него не было никаких сомнений, что сын – его. Когда малыш появился на свет, Сергей хотел назвать мальчика Алексеем, но девушка настояла на имени Яков.

Спустя 5 лет пара рассталась, но Мирошников проводил много времени с сыном.

"Яша был любимым ребенком, мне все казалось, что он просто моя копия",

– поделился воспоминаниями с "Комсомольской правдой" неродной отец Якова.

Мужчина водил сына на теннис, в школу, а после приносил ему котлеты в армию. Также Сергей подарил наследнику машину, квартиру. И даже поехал с Яшей на похороны матери, которой не стало в феврале 2019 года.

Через несколько дней после похорон жизнь Мирошникова перевернулась, потому что молодой человек признался ему, кто его настоящий отец.

"Я сначала не поверил. Просил сына пройти со мной тест ДНК. А он в ответ показал два теста, в которых черном по белому установлено его родство с Игорем Яковлевичем Крутым",

– сетует мужчина.

В итоге Сергей и Яков перестали общаться. Последний раз они виделись полтора года назад. А его ребенок теперь живет в роскошном особняке, который ранее принадлежал Льву Лещенко. Также композитор подарил внебрачному сыну дорогой автомобиль и двухкомнатную квартиру в Москве.

Ранее Крутой похвастался успехами 17-летней дочери. Наследница композитора поступила в университет Майами.