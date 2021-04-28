"Самый лучший подарок": мать Валерии впервые увиделась с правнучкой

"Самый лучший подарок": мать Валерии впервые увиделась с правнучкой
Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
К малышке Селин было приковано все внимание взрослых

Валерия, которая в этом году стала бабушкой, не может нарадоваться рождению внучки. В этот раз певица решила показать трогательный момент знакомства малышки Селин с ее прабабушкой. 

Артистка опубликовала видео, на котором они вместе с матерью разговаривают с девочкой. Прабабушка, например, спрашивает у Селин, ровно ли она накрасила губы. 

"Первая встреча прабабушки с Селин. Кажется, это был самый лучший подарок ко дню ее рождения", 

подписала трогательное видео Валерия. 

Похоже, что Галина Перфилова ранее не встречалась с маленькой наследницей из-за пандемии коронавируса, ведь мама известной певицы долгое время жила вдали от семьи, уточняет "Пятый канал". Позже женщина сделала себе прививку от коварного вируса и, похоже, наконец может общаться с близкими без каких-либо ограничений. 

В комментариях многих поклонников расторгала первая встреча прабабушки и ее правнучки. 

"Какое счастье для всех!", "Валерия, какая у Вас красивая Мама! Крепкого здоровья и долгих лет жизни!", "Какая милота. Какая вы прелестная семья", "Такое красивое и радостное видео. За деньги такой драгоценный подарок не купишь", "Как это мило и трогательно!", "Бесценное счастье", "Сколько любви и нежности", 

– написали под видео. 

Отдельно поклонники отметили, с какой любовью смотрит на дочку молодой отец, который не сводил с Селин глаз на протяжении всего видео. 

Ранее Пригожина и Валерию раскритиковали после видео с двухмесячной внучкой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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