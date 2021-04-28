Карпович засветила кольцо на безымянном пальце - СМИ

Карпович засветила кольцо на безымянном пальце - СМИ
Мирослава Карпович. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса будто случайно показала украшение

Мирослава Карпович поделилась свежим видео в соцсетях. Ролик вызвал слухи о женитьбе Павла Прилучного на актрисе. В кадре хорошо заметно кольцо на безымянном пальце правой руки звезды.

Украшение оказалось с камнем и напоминает те, что дарят во время помолвки. Как пишет издание "7 дней", которое и опубликовало скрин видео с улыбающейся Карпович, в соцсетях тут же решили, что Прилучный уже сделал девушке предложение руки и сердца. И, возможно, скоро зазвенят свадебные фанфары.

Такие предположения возникли не на пустом месте. Актеры перестали скрываться от фотокамер и впервые появились на публике вместе на премьере фильма "Девятаев", в котором сыграл "мажор". При этом пара, которая официально не подтвердила новости о своем романе, сильно поразила фанатов своим внешним видом.

Павел выглядел утомленным и нездоровым, заметил народ. А Мирослава даже напугала поклонников чрезмерной стройностью, пишет то же издание.

До этого в соцсетях уже появлялось фото, на котором звезда "Папиных дочек" позирует с колечком на безымянном пальце правой руки, похожим на помолвочное. И тогда многие заговорили о предстоящей свадьбе, передавало РИА "Новости".

 

Ранее Карпович откровенно рассказала о чувствах к Прилучному. Назвав возлюбленного просто "мой мужчина", актриса заявила, что он "вне конкуренции".

Полина ДОРОЖКИНА

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