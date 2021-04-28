Называющая себя Сережей дочь Ефремова отреклась от отца

Называющая себя Сережей дочь Ефремова отреклась от отца
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка также исковеркала фамилию собственного родителя

Общественность с интересом наблюдает за выходками дочери находящегося за решеткой артиста Михаила Ефремова. 20-летняя Анна Мария недавно рассказала, что чувствует себя мужчиной и попросила обращаться к ней, используя имя Сергей. Теперь экстравагантная наследница осужденного актера заявляет, что знать не знает собственного родителя.

С необычной представительницей звездного семейства попытались пообщаться журналисты. Анне Марии задали вопрос по поводу отношения ее именитого отца к скандальным переменам в ее жизни. Отвечая, она почему-то назвала Ефремова "Шкловским" и объявила, что лично не общалась с этим человеком.

"С Михаилом Олеговичем Шкловским мы не знакомы", – отрезала девушка.

При этом Анна Мария призналась, что следила за творческой деятельностью своего родителя и благосклонно оценивает его работы в театре. Ефремова по неведомым причинам также считает, что ее отец не в курсе существования дочери. Анна Мария подчеркнула, что такое положение дел ее полностью устраивает, и добавила, что будет рада, если Ефремов и дальше будет оставаться в "блаженном неведении".

В беседе с журналистами издания "Телепрограмма" Ефремова также рассказала, как окружающие отреагировали на "смену" имени. По ее словам, люди не восторге от таких перемен в жизни девушки. Анна Мария призналась, что испытывает страдания из-за того, что другие не воспринимают ее такой, какой она сама себя считает.

К слову, недавно Анна Мария выдала подробности первой интимной близости с мужчиной. Девушка уверяет, что ухажер нанес ей психологическую травму.

Ольга ФЕДОРОВА

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