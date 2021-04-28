Сделки с Цивиным и Дрожжииной были признаны недействительными

Наконец в гражданском деле с участием Натальи Дрожжиной и дочери Алексея Баталова была поставлена точка. Суд вынес решение, в котором поддержал наследницу актера Марию. Теперь все договоры пожизненного содержания с иждивением, которые были заключены обманом, признаны недействительными.

Все началось, когда Дрожжина вдруг подала иск к Марии Баталовой. Она попыталась принудить девушку к расторжению договора ренты. Свое намерение скандальная актриса объяснила тем, что больше не может исполнять свои обязательства. Иными словами, Дрожжина решила схитрить и принудительно вернуться имущество Баталовым.

В ответ на это семья звезды киноленты "Москва слезам не верит" попросила признать договоры недействительными, а не расторгать их. Если бы они этого не сделали, у Цивина и Дрожжиной появились бы шансы "замылить" уголовное дело о мошенничестве.

Но справедливость все-таки восторжествовала. Сегодня, 28 апреля, суд поставил под сомнение законность подписанных бумаг и признал все сделки с Дрожжиной недействительными, пишет "МК".

"Все три объекта недвижимости возвращены Маше",

– радостно подытожила юрист Баталовых Татьяна Киреенко.

Пока это лишь маленькая победа вдовы и дочери актера, потому что в скором времени суду предстоит выяснить, действительно ли Дрожжина и Цивин – мошенники?

Ранее адвокаты рассказали, на что Дрожжина потратила деньги Марии Баталовой. Актриса спускала средства на алкоголь и косметику, при этом совершенно забыв о нуждах дочери артиста.