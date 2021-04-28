Дочь Баталова смогла отстоять отнятые обманом квартиры

Дочь Баталова смогла отстоять отнятые обманом квартиры
Алексей Баталов. Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сделки с Цивиным и Дрожжииной были признаны недействительными

Наконец в гражданском деле с участием Натальи Дрожжиной и дочери Алексея Баталова была поставлена точка. Суд вынес решение, в котором поддержал наследницу актера Марию. Теперь все договоры пожизненного содержания с иждивением, которые были заключены обманом, признаны недействительными. 

Все началось, когда Дрожжина вдруг подала иск к Марии Баталовой. Она попыталась принудить девушку к расторжению договора ренты. Свое намерение скандальная актриса объяснила тем, что больше не может исполнять свои обязательства. Иными словами, Дрожжина решила схитрить и принудительно вернуться имущество Баталовым. 

В ответ на это семья звезды киноленты "Москва слезам не верит" попросила признать договоры недействительными, а не расторгать их. Если бы они этого не сделали, у Цивина и Дрожжиной появились бы шансы "замылить" уголовное дело о мошенничестве. 

Но справедливость все-таки восторжествовала. Сегодня, 28 апреля, суд поставил под сомнение законность подписанных бумаг и признал все сделки с Дрожжиной недействительными, пишет "МК". 

"Все три объекта недвижимости возвращены Маше", 

– радостно подытожила юрист Баталовых Татьяна Киреенко.

Пока это лишь маленькая победа вдовы и дочери актера, потому что в скором времени суду предстоит выяснить, действительно ли Дрожжина и Цивин – мошенники? 

Ранее адвокаты рассказали, на что Дрожжина потратила деньги Марии Баталовой. Актриса спускала средства на алкоголь и косметику, при этом совершенно забыв о нуждах дочери артиста. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Лавров высказался о вероятности войны с Украиной в Донбассе

Вооруженный конфликт нельзя допустить, но есть одна проблема

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей