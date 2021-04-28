Скончалась российская актриса Терновская

Скончалась российская актриса Терновская
Фото: pixabay.com
Артистке было 94 года

Не стало народной артистки России Нинели Терновской. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра, где и служила актриса.

Сообщается, что Терновская скончалась накануне, 27 апреля. Ей было 94 года.

В 1948 году Нинель Федоровна окончила студию при Центральном детском театре, после чего устроилась на работу в сам ЦДТ (ныне – Российский академический молодежный театр).

На счету артистки – большое количество ярких ролей. Терновская сыграла в таких спектаклях, как "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золотой ключик", "Отверженные", "Снежная королева", "Жизнь впереди" и других.

Также актриса снялась в нескольких фильмах-спектаклях: "Женька-наоборот", "Финист – Ясный сокол", "Сказка о четырех близнецах", "Рамаяна" и "Сон с продолжением".

"Настоящим подарком для зрителей стало участие Нинель Федоровны в юбилейном спектакле "В пространстве сцены", – говорится в публикации.

Пока неизвестно, когда и где похоронят Терновскую. Об этом ее поклонникам сообщат позже.

В разговоре с РИА "Новости" художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин почтил память артистки добрым словом.

"Нинель Федоровна была светлейшим человеком в работе и в жизни, очень яркая, темпераментная, выразительная", – отметил он.

Бородин добавил, что театру актриса отдавала всю себя. Сотрудники культурного учреждения очень любили Терновскую, поэтому новость о ее кончине стала большим горем для многих. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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