Ведущий заставил присутствующих экспертов расхохотаться после байки о 90-х

Эксперты и гости популярной российской телепередачи "Место встречи" поговорили об увлечении молодых поколений криминальной тематикой, популяризированной из-за тяжелых 1990-х годов. Ведущий в конце выпуска смог вновь рассмешить всю студию новой байкой.

Так, присутствующие эксперты коснулись в ходе передачи предложения президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой РФ Владимиром Путиным. Действующий лидер Незалежной заявил, что очную встречу можно организовать в Ватикане.

Второй темой передачи стала популярность криминальной тематики среди молодого поколения. Перед окончанием эфира Норкин по устоявшейся традиции разбавил обсуждение веселой небылицей.

Так, по истории умирающий папа Римский попросил привести к нему Фантомаса. Священнослужители отправились на поиски неуловимого парижского преступника, которого смогли привести к страдающему на смертном одре папе. И Фантомас, и папа завели диалог на русском языке.

– Да, Петь, вот так раскидала нас судьба, – заявляет папа Римский.



– И не говорите, Василий Иванович! – отвечает ему Фантомас.

После того, как все присутствующие успокоились, Норкин попрощался с телезрителями, объявив, что вскоре состоится очередной выпуск "Места встречи", которое "изменить нельзя".

В одном из недавних выпусков места встречи Норкин затравил анекдот про спецзадание вымышленного британского агента Джеймса Бонда на Кавказе, который легко был вычислен российскими спецслужбами и задержан в местной гостинице из-за особенностей своего английского менталитета.