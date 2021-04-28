Норкин развеселил гостей "Места встречи" анекдотом про Фантомаса и папу Римского

Норкин развеселил гостей "Места встречи" анекдотом про Фантомаса и папу Римского
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущий заставил присутствующих экспертов расхохотаться после байки о 90-х

Эксперты и гости популярной российской телепередачи "Место встречи" поговорили об увлечении молодых поколений криминальной тематикой, популяризированной из-за тяжелых 1990-х годов. Ведущий в конце выпуска смог вновь рассмешить всю студию новой байкой.

Так, присутствующие эксперты коснулись в ходе передачи предложения президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой РФ Владимиром Путиным. Действующий лидер Незалежной заявил, что очную встречу можно организовать в Ватикане.

Второй темой передачи стала популярность криминальной тематики среди молодого поколения. Перед окончанием эфира Норкин по устоявшейся традиции разбавил обсуждение веселой небылицей.

Так, по истории умирающий папа Римский попросил привести к нему Фантомаса. Священнослужители отправились на поиски неуловимого парижского преступника, которого смогли привести к страдающему на смертном одре папе. И Фантомас, и папа завели диалог на русском языке.

– Да, Петь, вот так раскидала нас судьба, – заявляет папа Римский.

– И не говорите, Василий Иванович! – отвечает ему Фантомас.

После того, как все присутствующие успокоились, Норкин попрощался с телезрителями, объявив, что вскоре состоится очередной выпуск "Места встречи", которое "изменить нельзя".

В одном из недавних выпусков места встречи Норкин затравил анекдот про спецзадание вымышленного британского агента Джеймса Бонда на Кавказе, который легко был вычислен российскими спецслужбами и задержан в местной гостинице из-за особенностей своего английского менталитета.

Егор МАЛКОВ

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