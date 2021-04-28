Вдова Грачевского будет судиться с новым гендиректором "Ералаша"

Женщина намерена добиться справедливости

После кончины Бориса Грачевского пост генерального директора "Ералаша" занял Аркадий Григорян. Это стало полной неожиданностью для вдовы кинорежиссера Екатерины Белоцерковской. Поскольку вводить супругу покойного сценариста в курс дела никто не стал, она решила обратиться в суд.

Белоцерковская заявила, что Григорян и его коллеги всячески избегают встречи с ней.

"Меня никто туда [в офис – прим. ред.] не допускает, я ничего не знаю, что там происходит, хотя я официальная супруга", – пожаловалась Екатерина.

Кстати, после смерти Бориса Юрьевича выяснилось, что ему принадлежит только 49% всего капитала "Ералаша". Оставшейся частью заведует Аркадий.

Екатерина отметила, что долгое время Григорян не отдавал нотариусу документов по киножурналу. Когда новый гендиректор наконец предоставил необходимые бумаги, вскрылась любопытная деталь – подписи Грачевского оказались подделанными.

Экспертиза подтвердила факт подделки. Это удалось сделать благодаря содействию Белоцерковской – вдова Бориса Юрьевича нашла дома оригинальные документы, на которых стояла подпись сценариста.

Екатерина призналась, что она до последнего верила Григоряну. Аркадий также смог завоевать расположение самого Грачевского.

"Я говорила, что он вернет всем доли, он порядочнейший человек. Но тишина, никто ничего не делает", – добавила Белоцерковская.

Григорян поспешил откреститься от обвинений. Он акцентировал внимание на том, что его фамилия нигде не фигурирует, пишет Super.ru.

Ранее стало известно о том, что вдова может остаться без наследства Грачевского.