Похоронила мужа и сына: как сложилась судьба мамы Веры из "Девчат"

Похоронила мужа и сына: как сложилась судьба мамы Веры из "Девчат"
Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса пережила немало трудностей

Нина Меньшикова сыграла большое количество ярких ролей в кино. Среди ее самых известных работ – фильмы "Баллада о солдате", "Девчата", "Доживем до понедельника", "Битва в пути" и другие. Расскажем, как сложилась жизнь известной актрисы.

Меньшикова пережила все ужасы Великой Отечественной войны. В 1947 году она поступила во ВГИК на курс Бориса Бабочкина. Однако режиссер не видел актерского будущего у юной студентки. Отучившись под его началом два года, Нина Евгеньевна перевелась на другой курс.

В итоге новые педагоги смогли в полной мере раскрыть талант артистки. Успешно окончив институт, Меньшикова устроилась на работу в Театр-студию киноактера.

Что касается личной жизни актрисы, то она смогла обрести женское счастье. В 1956 году Нина Евгеньевна вышла замуж за кинорежиссера Станислава Ростоцкого. Знакомство будущих супругов произошло как раз в стенах ВГИКа. Через год после свадьбы у пары родился сын Андрей, который впоследствии пошел по стопам родителей.

Меньшикова и Ростоцкий прожили вместе более 40 лет. Однако в 2001 году в семье случилось несчастье – кинорежиссер скончался из-за инфаркта.

Не успела актриса отойти от потрясения, связанного с кончиной любимого супруга, как ее настигла еще одна трагедия. В 2002 году не стало сына Андрея. Наследник кинозвезды сорвался со скалы во время поиска новой локации для фильма.

После двойной потери артистка прожила еще пять лет. Она ушла из жизни в 2007 году. Нину Евгеньевну похоронили на Ваганьковском кладбище. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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