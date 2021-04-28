Пришлось уговаривать: почему Утяшева вернулась на ТВ

Пришлось уговаривать: почему Утяшева вернулась на ТВ
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телезвезда переживала непростой период

Ляйсан Утяшева считается одной из самых ярких телеведущих. Мало кто знает о том, что в ее жизни был период, когда она планировала навсегда завязать с ТВ.

Поставив точку в спортивной карьере, Утяшева решила попробовать себя в роли телезвезды. Сначала она снималась в рекламе, а позже начала работать ведущей. Однако спустя некоторое время Ляйсан перестала появляться на телеэкранах. Причина крылась в крайне болезненной потере матери.

Возвращению супруги Павла Воли поспособствовал Вячеслав Дусмухаметов. Креативный продюсер телеканала ТНТ тогда запускал новый проект под названием "Танцы", и ему нужна была ведущая.

Что касается Утяшевой, то она не была готова к работе на телевидении. В тот период она сидела дома с трехмесячным ребенком, параллельно борясь с постбеременной депрессией.

Дусмухаметов же видел в роли ведущей проекта только харизматичную спортсменку. Продюсеру пришлось поуговаривать сражающуюся с сомнениями и страхами Ляйсан.

"Три часа мне предлагал стать ведущей со словами: "Ты сама не понимаешь, от чего отказываешься", – вспомнила знаменитость.

В эфире Ютуб-канала Forbes Утяшева отметила, что Вячеслав является тем человеком, который крайне ответственно подходит к своей работе. Для него, как для настоящего перфекциониста, важно было проработать каждую деталь. Гимнастка сравнила Дусмухаметова с тренером Ириной Винер – мол, оба фанатеют от своего рода деятельности.

В итоге Ляйсан приняла предложение продюсера, став бессменной звездой шоу "Танцы". И теперь, оглядываясь назад, она благодарит сценариста за настойчивость. 

Ранее стало известно, что Воля получил от Утяшевой неожиданный подарок. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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