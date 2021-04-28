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Ляйсан Утяшева считается одной из самых ярких телеведущих. Мало кто знает о том, что в ее жизни был период, когда она планировала навсегда завязать с ТВ.
Поставив точку в спортивной карьере, Утяшева решила попробовать себя в роли телезвезды. Сначала она снималась в рекламе, а позже начала работать ведущей. Однако спустя некоторое время Ляйсан перестала появляться на телеэкранах. Причина крылась в крайне болезненной потере матери.
Возвращению супруги Павла Воли поспособствовал Вячеслав Дусмухаметов. Креативный продюсер телеканала ТНТ тогда запускал новый проект под названием "Танцы", и ему нужна была ведущая.
Что касается Утяшевой, то она не была готова к работе на телевидении. В тот период она сидела дома с трехмесячным ребенком, параллельно борясь с постбеременной депрессией.
Дусмухаметов же видел в роли ведущей проекта только харизматичную спортсменку. Продюсеру пришлось поуговаривать сражающуюся с сомнениями и страхами Ляйсан.
"Три часа мне предлагал стать ведущей со словами: "Ты сама не понимаешь, от чего отказываешься", – вспомнила знаменитость.
В эфире Ютуб-канала Forbes Утяшева отметила, что Вячеслав является тем человеком, который крайне ответственно подходит к своей работе. Для него, как для настоящего перфекциониста, важно было проработать каждую деталь. Гимнастка сравнила Дусмухаметова с тренером Ириной Винер – мол, оба фанатеют от своего рода деятельности.
В итоге Ляйсан приняла предложение продюсера, став бессменной звездой шоу "Танцы". И теперь, оглядываясь назад, она благодарит сценариста за настойчивость.
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