Отец Татьяны Плаксиной настаивает на разделе имущества

В жизни Любови Успенской, похоже, опять наступила черная полоса. В этот раз королеву русского шансона терроризирует ее бывший муж Александр Плаксин, который вдруг решил заняться разделом имущества.

Отец единственной дочери певицы хочет отобрать у Успенской роскошный загородный дом, стоимость которого оценивается в сотни миллионов рублей. И, кстати говоря, юридически Плаксин может это сделать, потому что имеет право на половину особняка.

Для самой Успенской новость о разделе имущества стала шоком. Тем более, что со своим четвертым мужем знаменитость рассталась из-за дочери. Любовь Залмановна уверена, что именно из-за Плаксина Татьяна начала употреблять запрещенные вещества.

В итоге бывший муж артистки уехал в Америку, а теперь шлет ей документы, в которых требует поделить имущество, пишет "Собеседник".

"Люба в полном шоке!"

– говорят в окружении певицы.

Но звезда сдаваться не намерена. Она уже связалась с адвокатами, которые должны помочь ей в этой нелегкой борьбе за дорогой загородный особняк.

Ранее Успенская рассказала, почему ее дочь вернулась в Россию. И причина заключается не только в долгожданном примирении звезды и ее наследницы. Оказалось, что Плаксина боится, что Любовь Залмановна может усыновить еще одного малыша.