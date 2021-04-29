"Люба в шоке": бывший муж может оставить Успенскую без роскошного особняка

"Люба в шоке": бывший муж может оставить Успенскую без роскошного особняка
Любовь Успенская. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отец Татьяны Плаксиной настаивает на разделе имущества

В жизни Любови Успенской, похоже, опять наступила черная полоса. В этот раз королеву русского шансона терроризирует ее бывший муж Александр Плаксин, который вдруг решил заняться разделом имущества. 

Отец единственной дочери певицы хочет отобрать у Успенской роскошный загородный дом, стоимость которого оценивается в сотни миллионов рублей. И, кстати говоря, юридически Плаксин может это сделать, потому что имеет право на половину особняка. 

Для самой Успенской новость о разделе имущества стала шоком. Тем более, что со своим четвертым мужем знаменитость рассталась из-за дочери. Любовь Залмановна уверена, что именно из-за Плаксина Татьяна начала употреблять запрещенные вещества. 

В итоге бывший муж артистки уехал в Америку, а теперь шлет ей документы, в которых требует поделить имущество, пишет "Собеседник". 

"Люба в полном шоке!" 

– говорят в окружении певицы. 

Но звезда сдаваться не намерена. Она уже связалась с адвокатами, которые должны помочь ей в этой нелегкой борьбе за дорогой загородный особняк. 

Ранее Успенская рассказала, почему ее дочь вернулась в Россию. И причина заключается не только в долгожданном примирении звезды и ее наследницы. Оказалось, что Плаксина боится, что Любовь Залмановна может усыновить еще одного малыша. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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