Актриса смогла построить успешную карьеру, но в отношениях с мужчинами ей повезло меньше

Родители Ларисы Удовиченко познакомились во время войны. Ее отец Иван был военным врачом, а мама, которая носила необычное имя Муза, мечтала стать актрисой. Но после свадьбы родительнице пришлось отказаться от своих желаний, потому что жены военных редко задерживаются на определенном месте.

Так, вторая дочь Ивана и Музы родилась в Вене. Девочку назвали Ларисой. Большую часть детства она провела в Одессе, куда семья переехала после Австрии. Девочка занималась гимнастикой, ходила в театральную студию, а в 15 лет уже снялась в своей первой короткометражке.

В итоге после окончания школы девушка поехала покорять столицу. Поступила Лариса во ВГИК, где училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Начинающую актрису заметили сразу.

В 1979 имя Ларисы Удовиченко станет известным на всю страну, ведь она снимется сразу в двух культовых фильмах. Сначала ее позовут сняться в оперетте "Летучая мышь", где ее партнерами по съемочной площадке будут Игорь Дмитриев и Людмила Максакова. А после актриса получит приучение в "Место встречи изменить нельзя".

Изначально Станислав Говорухин предложил артистке роль Вари Синичкиной. Но когда Удовиченко изучила сценарий, она захотела сыграть Маньку-Облигацию. Тогда режиссер указал Ларисе Ивановне на дверь.

Это не слишком расстроит юную актрису, которая в итоге вернется в Ленинград, чтобы готовиться к роли Адель в "Летучей мыши". Но спустя время ей придет телеграмма, в которой будет сказано, что она утверждена на роль Маньки. Без проб.

За годы своей успешной карьеры Удовиченко снялась в более чем 120 фильмах. Но вот с личной жизнью ей повезло меньше.

Актриса трижды была замужем. Первый брак был с Александром Панкратовым. Мужчина благородно решил помочь девушке получить прописку, хотя и надеялся, что фиктивный брак может перерасти во что-то большее. Этого не произошло, поэтому спустя время пара развелась.

Второй раз Удовиченко вышла замуж за Андрея Эшпая. Режиссер был настолько ревнив, что постоянно изводил свою супругу. Да и в принципе артистам было очень непросто друг с другом.

Спустя время Лариса Ивановна решилась на третий брак. В этот раз ее избранником стал Геннадий Болгарин. Именно от него артистка родила дочь Марию. Но только и в этот раз знаменитости не повезло, потому что ее супруг оказался игроманом, который проигрывал огромные деньги в казино. В итоге Удовиченко начали угрожать. Устав это терпеть, актриса подала на развод.

С тех пор всю свою любовь она дарит дочери. А в мужчинах, похоже, окончательно разочаровалась.