Телеведущая считает, что у нее были веские причины отказаться

Прошло почти полгода с момента трагедии, которая унесла жизнь известного ведущего Александра Колтового. Покойный был партнером Леры Кудрявцевой по шоу и ее близким приятелем. Поэтому многих удивило, что теледива не явилась на прощальную церемонию. Только сейчас знаменитость решила объясниться.



Телеведущие вместе работали над передачей "Звезды сошлись". Их творческий тандем пришелся зрителям по вкусу. Тем более, что было видно – артистам комфортно вместе работать, и они испытывают симпатию друг к другу. Однако плодотворное сотрудничество двух знаменитостей продлилось недолго. 7 ноября прошлого года мужчина разбился на легкомоторном самолете в Московской области.

Безвременный уход популярного телеведущего стал настоящим ударом для его близких, коллег и поклонников. Лера Кудрявцева сильно переживала из-за трагедии и решила не ходить на похороны. Только сейчас знаменитость объяснила, что не хотела видеть близкого приятеля мертвым. Телеведущая избавила себя от лицезрения траурной процессии и сохранила в памяти образ Колтового как жизнерадостного и веселого парня.

"Я хочу запомнить его, каким знала", – передает слова знаменитости издание "СтарХит".

К слову, недавно была поставлена точка в скандале между Лерой Кудрявцевой и Андреем Разиным. Суд удовлетворил иск телеведущей, которая обвинила продюсера в распространении недостоверной информации.