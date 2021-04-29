Артист так и не смог рассказать, что с ним произошло

За свою карьеру Афанасий Кочетков снялся в более чем ста фильмах. Изначально молодой человек подал документы в геологический университет, но все свободное время посвящал театру.

В итоге Кочеткову посоветовали посвятить себя сцене. В 26 лет актер закончил Щепкинское училище и начал активно играть в театре. В 1962 году Кочеткова приняли на ставку актера в Московский драматический театр имени Пушкина, а с 1979 артист выступал на сцене Малого театра.

Однако Афанасий Иванович играл не только в театре. В его фильмографии – "Угрюм-река", "Длинный день", "Необыкновенное лето", "Муму" и другие киноленты. Широкую известность ему принесла роль Максима Горького, которого Кочетков играл в 7 фильмах.

Однако в последние дни актера вряд ли можно назвать счастливыми. Кочетков был женат на известном режиссере Искре Бабич. В 1960 году она подарила актеру дочь Ольгу. Но в 2001 году Афанасий Иванович овдовел, а за несколько месяцев до его смерти скончалась и его наследница.

Обстоятельства смерти Кочеткова до сих пор вызывают множество вопросов. 8 июня 2004 года Кочетков позвонил своей племяннице, поговорил с ней. Со слов родственницы, артист был в хорошем настроении, готовился к съемкам.

На следующий день Афанасий Иванович появился в Малом театре, но репетиций 9 июня не было, поэтому актер направился домой. Правда, до квартиры он так и не добрался.

Первыми таинственное исчезновение народного артиста заметили в театре. Затем к поискам Кочеткова присоединились и родственники. В итоге удалось выяснить, что недалеко от улицы, где проживал актер, ему стало плохо. Неравнодушные прохожие вызвали Кочеткову "скорую", но он отказался от госпитализации.

В итоге артиста, который был без сознания, все же повезли в больницу. Диагноз был прост – "алкогольное опьянение". Но неожиданно Кочеткова просто высадили на углу одного из домов. Мол, ему стало лучше.

В итоге Афанасий Иванович пропал на 8 дней. Нашли его без сознания у станции метро "Текстильщики". Казалось, что поначалу Кочеткову становится лучше. К сожалению, надежды не оправдались – актера не стало в ночь на 24 июня 2004 года. Похоронили его на Троекуровском кладбище.