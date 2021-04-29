На могиле Осина до сих пор нет памятника: видео

На могиле Осина до сих пор нет памятника: видео
Евгений Осин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники артиста волнуются из-за того, как выглядит его захоронение

На могиле Евгения Осина все еще не установили памятник. Видео надгробия сняла одна из пользовательниц TikTok и опубликовала его в соцсети.

Место показано со всех сторон. Стоит крест с фото артиста и словами под ним: "Твои песни у нас на устах...", внизу – табличка с именем, фамилией, датами рождения и смерти певца.

Видно, что от пожара, случившегося ранее, следов нет. Захоронение выглядит прибранным, везде лежат и стоят цветы, вокруг – аккуратная ограда.

Поклонники артиста заволновались, увидев, что у надгробия "легендарного человека" по-прежнему нет "никакого памятника". Одни удивлены, почему дочка до сих пор не установила его. другие сожалеют.

@nek_ropol

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♬ Плачет девушка... - Евгений Осин

Исполнителя хита "Плачет девочка в автомате..." не стало в ноябре 2018 года. Евгений Осин умер в 55 лет от остановки сердца.

Много времени он страдал от алкогольной зависимости, лечился, но не помогло. За два года до смерти ему поставили диагноз "цирроз печени, затем у певца отказали ноги.

Захоронение артиста находится на Троекуровском кладбище. Два года назад у надгробия загорелся деревянный крест.

Ранее "Утро.ру" писало, что состояние могилы Осина ужаснуло его бывшую возлюбленную. Она  просила родных певца установить достойный памятник в его честь.

Полина ДОРОЖКИНА

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