Артист находится под стражей

Знаменитый актер российских телесериалов попался на хранении наркотических препаратов. Правоохранители схватили Андрея Лаптева несколько дней назад.



Стражам порядка показалось странным поведение молодого человека, и они решили провести досмотр. Инцидент произошел в российской столице неподалеку от дома знаменитости. В итоге выяснилось, что артист прихватил с собой на прогулку пакетик с подозрительным порошком.

Полицейские немедленно отправили сверток на экспертизу, которая подтвердила их подозрения – Лаптев носил с собой наркотики.

На данный момент мужчина задержан. Теперь судьба популярного артиста находится в руках правоохранительных органов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Если артиста признают виновным, он надолго угодит за решетку, пишет издание "Комсомольская правда".

Напомним, самыми заметными работами задержанного были роли в сериалах "Безмолвный свидетель", "Закон и порядок" и "Большая игра".

Кстати, недавно разразился скандал вокруг знаменитого артиста Александра Паля. По некоторым данным, актер нашумевшего фильма "Верность" устроил драку с хоккеистом. Он якобы уже признался в содеянном и пояснил, что побил спортсмена после того, как тот попытался справить нужду рядом с его машиной.