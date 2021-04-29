СМИ: Ивлееву заподозрили в скором разводе с мужем

СМИ: Ивлееву заподозрили в скором разводе с мужем
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники телеведущей "Орла и решки" бьют тревогу

Вот уже около двух лет 30-летняя Анастасия Ивлеева замужем за 26-летним рэпером Элджеем (настоящее имя которого Алексей Узенюк). До недавнего момента фанаты считали, что телеведущая и рэпер весьма счастливы рядом друг с другом. Однако в апреле этого года по Сети поползли слухи о том, что у супругов разлад в отношениях, да настолько, что они якобы находятся на грани развода.

Об этом пишет издание "7 дней". Бдительные фанаты заметили, что в последних "сториз" в "Инстаграм" Ивлеева позирует без обручального кольца. Более того, на днях блогер опубликовала в соцсети странное сообщение. Она написала, что многие поклонники задаются вопросами, почему она так мало выкладывает "сториз" и вообще куда "пропала привычная "Опасность". Ивлеева призналась, что у нее в жизни такой период, когда ей хочется побыть в себе и уделить время занятиям, не связанными с интернетом. 

Телеграм-канал "НеМалахов" также написал, что по слухам, Ивлеева разводится с Элджеем. Авторы даже выдвинули предположение, почему – популярная телеведущая не смогла справиться с тем, что ее супруг не так успешен, как она. 

Впрочем, сами звезды на эти сплетни никак не реагируют. Да и в соцсетях у обоих совместные фото никуда не делись. 

К тому же, всего месяц назад Ивлеева с размахом отметила 30-летие, на котором с радостью позировала рядом с мужем и выглядела вполне счастливой. 

Полина ИВАНОВА

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