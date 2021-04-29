Ефремов отправил маленькую дочь жить отдельно из-за конфликта с новой женой

Ефремов отправил маленькую дочь жить отдельно из-за конфликта с новой женой
Михаил Ефремов. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист расставил приоритеты в пользу супруги

Старшая дочь Михаила Ефремова Анна-Мария стала героиней проекта "Исповедь" на платформе Premier. Девушка рассказала, через какие сложности ей пришлось пройти в детстве.

Напомним, Анна-Мария появилась на свет в 2000 году в браке Ефремова и Ксении Качалиной. Со временем актриса начала все больше налегать на бутылку, поэтому наследница была предоставлена сама себе. Разведясь с четвертой женой, Михаил Олегович узаконил отношения с Софьей Кругликовой.

Артист надеялся, что его дочь и новая жена найдут общий язык. Однако этого не произошло.

"У нас были напряженные отношения с нынешней женой моего отца", – вспомнила Анна-Мария.

Тогда Ефремов был вынужден отправить девочку жить отдельно. В тот период ей было примерно 9-10 лет. Знаменитость решила воспользоваться услугами гувернантки, поселив ее вместе с Анной-Марией.

20-летняя дочь актера отметила, что под одной крышей с воспитательницей она прожила 7 лет. Договор потерял свою силу, когда девушка окончила 11 класс.

По словам Анны-Марии, с самого детства она страдала от депрессий. Ей приходилось самостоятельно копить деньги на то, чтобы воспользоваться услугами соответствующих специалистов.

Психические расстройства наблюдаются у наследницы Ефремова и по сей день. По этой причине она регулярно посещает психиатров.

Ранее стало известно о том, что дочь Михаила Олеговича отреклась от него. Анна-Мария заявила – она не знакома с печально известным актером. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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