Обвиняемой по делу о смерти Марьянова вынесли приговор

Обвиняемой по делу о смерти Марьянова вынесли приговор
Дмитрий Марьянов. Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщине удалось избежать жестокой участи

29 апреля состоялся суд по делу о смерти Дмитрия Марьянова. Руководителя реабилитационного центра "Феникс" Оксану Богданову, из-за халатности которой и погиб актер, приговорили к трем годам условного срока.

Сообщается, что Богданова должна будет выплатить сыну Марьянова миллион рублей в качестве компенсации, передает "Пятый канал".

Изначально Оксану хотели отправить за решетку сроком до шести лет. Однако женщина нашла выход, как смягчить приговор. Некоторое время назад она связала себя узами брака с Константином Мосуновым. Мужчина проходил свидетелем по делу актера. Став законным супругом подозреваемой, он получил право не давать показаний против нее. Имеется еще один любопытный факт – Богданова забеременела от избранника. СМИ пишут, что именно интересное положение главы "Феникса" повлияло на приговор, превратив его в условный.

Напомним, 5 октября 2017 года Дмитрий попал в реабилитационный центр, находящийся в подмосковном городе Лобня. Туда его отправили близкие – они хотели вылечить артиста от алкогольной зависимости. 15 октября состояние Марьянова резко ухудшилось. По имеющимся данным, актер жаловался на боли в спине и ноге, но персонал не придал значения его словам.

Когда специалисты поняли, что Марьянову действительно плохо, его повезли в местную больницу. По дороге знаменитость скончалась. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Ранее стало известно о том, что в деле о наследстве Дмитрия поставили точку. Борьба за его имущество между родными длилась четыре года. В итоге вдова, отец и сын смогли, наконец, договориться. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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