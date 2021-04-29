Пара старалась не привлекать к себе лишнего внимания

Милош Бикович впервые появился на светском мероприятии со своей новой возлюбленной. Компанию актеру составила чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина.

Накануне прошел званый ужин в рамках Московского Международного кинофестиваля. Актер из фильма "Холоп" не упустил возможности стать частью звездной тусовки.

Как сообщает Super.ru, слухи о том, что Милоша и Арину связывают романтические отношения, начали распространяться в начале года. Тогда возлюбленные посетили родину Биковича, Сербию, о чем свидетельствовали "сторис" их друзей. Когда у Волошиной напрямую спросили о романе с кинозвездой, она отказалась делиться подробностями личной жизни.

И вот пару снова запечатлели вместе. Судя по видео, чемпионка РФ по бальным танцам отдала предпочтение обтягивающему платью с открытой спиной и туфлям на высоком каблуке. Бикович же вышел в свет в официальном костюме и белой рубахе.

Примечательно, что возлюбленные старались не привлекать к себе лишнего внимания. Актер даже не стал фотографироваться вместе с избранницей на пресс-воле. А, сидя за столом, оба нервно оглядывались, ища глазами объективы камер.

И лишь ближе к концу вечера Милош и Арина перестали скрываться. Из здания, где проходил званый ужин, они выходили уже под руку.

"Очень красивая пара", – прокомментировала публикацию Виктория Боня.

Напомним, Бикович сыграл в таких популярных фильмах и сериалах, как "Духless 2", "Отель Элеон", "Гранд", "Лед", "Балканский рубеж", "Холоп", "Отель "Белград" и других.

В феврале этого года стало известно о том, что Милош получил российское гражданство.