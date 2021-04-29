Кинорежиссер принял наследницу, отказавшись проводить ДНК-тесты

Накануне на телеканале ТВЦ вышел выпуск передачи "Мой герой", героиней которого стала Ирина Бразговка. Актриса вспомнила о романе с Андреем Кончаловским и о том, как она долгие годы скрывала от кинорежиссера его внебрачную дочь Дарью.

Кончаловский и Бразговка состояли в отношениях около года. Однажды Андрей Сергеевич заявил, что им нужно расстаться. В тот момент артистка уже носила его ребенка. Однако Ирина Владимировна побоялась признаться избраннику в беременности.

После разрыва в актрисе не проснулась ненависть к сценаристу.

"Не переживала по этому поводу, ведь для меня Андрей был небожителем", – рассказала она.

Бразговка призналась, что переживала о том, что станет матерью. Ирина Владимировна попросту не знала, как отнесутся к ее истории родные и друзья. В конечном итоге артистке пришлось прибегнуть ко лжи. Она заявила, что избранник якобы был вынужден уехать в Израиль.

К счастью, актриса сохранила жизнь дочери. Дарья родилась очень слабой. Практически год звезда сериала "Московская сага" провела в стенах больницы.

Когда Дарья подросла, мать решила рассказать ей правду об отце. Девочка спокойно отреагировала на эту новость. Она не стала докучать родительницу расспросами, почему та долгое время не поднимала данную тему.

Сам Кончаловский узнал о дочери, когда ей было уже 17 лет. Андрей Сергеевич сразу признал наследницу. При этом он не стал делать ДНК-тестов.

"Постепенно я стала называть его папой. Как-то он поздравил меня с днем рождения и сказал, что я его дочь", – отметила Дарья.

Ранее стало известно о том, что Кончаловский отказался от участия в престижной кинопремии из-за оппозиционера Алексея Навального.