"Копия папы": Ургант умилил россиян редким фото младшей дочери

"Копия папы": Ургант умилил россиян редким фото младшей дочери
Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий позволил наследнице взять его музыкальное устройство

На своей инстаграм-странице Иван Ургант поделился новым забавным снимком. На нем запечатлена младшая дочь телезвезды Валерия. Поклонникам ведущего пришлась по душе свежая фотография его наследницы.

На снимке 5-летняя Валерия высовывает язык, шкодливо смотря куда-то в сторону. На девочке надеты большие наушники. На заднем плане можно увидеть гитару и провода от аппаратуры. По всей видимости, кадр сделан в домашней музыкальной студии Урганта.

"Гришу слушает", – подписал Иван.

Дело в том, что Гриша Ургант – это сценический псевдоним звезды Первого канала. Под ним он выступал до 2019 года.

По имеющейся информации, телеведущий умеет играть на разных видах музыкальных инструментов. Так, он освоил гитару, бас-гитару, фортепиано, аккордеон, ударные, блокфлейту и терменвокс.

Фанаты творчества Ивана предположили, что в скором времени он выпустит новый альбом.

Другие же обратили внимание на тот факт, что наследница очень похожа на своего звездного отца.

"Копия папы", "Красотка", "Классная Лера", "Какая сладкая", "Папина дочка", – прокомментировали подписчики.

Напомним, Иван состоит в браке с Натальей Кикнадзе. Избранница подарила телеведущему двоих дочерей – Нину и Валерию. Также у женщины есть двое детей от предыдущих отношений – сын Нико и дочь Эрика.

Ранее Ургант посмеялся над Борисом Корчевниковым и его популярной передачей "Судьба человека". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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