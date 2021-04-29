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На своей инстаграм-странице Иван Ургант поделился новым забавным снимком. На нем запечатлена младшая дочь телезвезды Валерия. Поклонникам ведущего пришлась по душе свежая фотография его наследницы.
На снимке 5-летняя Валерия высовывает язык, шкодливо смотря куда-то в сторону. На девочке надеты большие наушники. На заднем плане можно увидеть гитару и провода от аппаратуры. По всей видимости, кадр сделан в домашней музыкальной студии Урганта.
"Гришу слушает", – подписал Иван.
Дело в том, что Гриша Ургант – это сценический псевдоним звезды Первого канала. Под ним он выступал до 2019 года.
По имеющейся информации, телеведущий умеет играть на разных видах музыкальных инструментов. Так, он освоил гитару, бас-гитару, фортепиано, аккордеон, ударные, блокфлейту и терменвокс.
Фанаты творчества Ивана предположили, что в скором времени он выпустит новый альбом.
Другие же обратили внимание на тот факт, что наследница очень
похожа на своего звездного отца.
"Копия папы", "Красотка", "Классная Лера", "Какая сладкая", "Папина дочка", – прокомментировали подписчики.
Напомним, Иван состоит в браке с Натальей Кикнадзе. Избранница подарила телеведущему двоих дочерей – Нину и Валерию. Также у женщины есть двое детей от предыдущих отношений – сын Нико и дочь Эрика.
Ранее Ургант посмеялся над Борисом Корчевниковым и его популярной передачей "Судьба человека".
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