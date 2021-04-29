Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали видео с подросшими детьми в честь годовщины свадьбы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали видео с подросшими детьми в честь годовщины свадьбы
Герцоги Кембриджские. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Супруги поделились трогательным семейным видео

29 апреля исполнилось 10 лет со дня свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По этому случаю супруги опубликовали трогательное семейное видео в своем официальном аккаунте в "Твиттер".

На записи герцоги Кембриджские проводят время со своими детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. В начале семья в полном составе гуляет по побережью. Затем действие переносится в новую локацию. Показан момент, как сын принцессы Дианы играет в догонялки с наследниками. По видео можно понять, что родители и их дети получают истинное удовольствие от пребывания в обществе друг друга.

"Спасибо за добрые сообщения в годовщину нашей свадьбы. Мы чрезвычайно благодарны за 10 лет поддержки, которую мы получили, будучи супругами", – говорится в публикации.

Пара отметила, что создателем работы стал Уилл Варр. Видеограф выложил аналогичный ролик на личной странице в "Инстаграм". Мужчина написал, что ему было очень приятно работать с герцогами Кембриджскими и их отпрысками в неформальной обстановке.

"Вау, это волшебно", "Невероятно!, Не могу перестать смотреть видео", "Как мило! Какая прекрасная съемка", "Буквально наворачивались слезы на глаза! Прекрасно!" – прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, 16 ноября 2010 года стало известно о помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 29 апреля 2011 года возлюбленные сыграли свадьбу. Церемония состоялась в лондонской Соборной церкви Святого Петра в Вестминстерском аббатстве.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Россия не будет терпеть": в Кремле жестко ответили на действия Чехии

То, что сейчас творят чехи, не останется без последствий

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей