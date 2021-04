29 апреля исполнилось 10 лет со дня свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По этому случаю супруги опубликовали трогательное семейное видео в своем официальном аккаунте в "Твиттер".

На записи герцоги Кембриджские проводят время со своими детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. В начале семья в полном составе гуляет по побережью. Затем действие переносится в новую локацию. Показан момент, как сын принцессы Дианы играет в догонялки с наследниками. По видео можно понять, что родители и их дети получают истинное удовольствие от пребывания в обществе друг друга.

"Спасибо за добрые сообщения в годовщину нашей свадьбы. Мы чрезвычайно благодарны за 10 лет поддержки, которую мы получили, будучи супругами", – говорится в публикации.

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C



