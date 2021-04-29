Супруги поделились трогательным семейным видео

29 апреля исполнилось 10 лет со дня свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По этому случаю супруги опубликовали трогательное семейное видео в своем официальном аккаунте в "Твиттер".

На записи герцоги Кембриджские проводят время со своими детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. В начале семья в полном составе гуляет по побережью. Затем действие переносится в новую локацию. Показан момент, как сын принцессы Дианы играет в догонялки с наследниками. По видео можно понять, что родители и их дети получают истинное удовольствие от пребывания в обществе друг друга.

"Спасибо за добрые сообщения в годовщину нашей свадьбы. Мы чрезвычайно благодарны за 10 лет поддержки, которую мы получили, будучи супругами", – говорится в публикации.

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C



📹 @will_warr pic.twitter.com/eWNw1E8FLB — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 29, 2021

Пара отметила, что создателем работы стал Уилл Варр. Видеограф выложил аналогичный ролик на личной странице в "Инстаграм". Мужчина написал, что ему было очень приятно работать с герцогами Кембриджскими и их отпрысками в неформальной обстановке.

"Вау, это волшебно", "Невероятно!, Не могу перестать смотреть видео", "Как мило! Какая прекрасная съемка", "Буквально наворачивались слезы на глаза! Прекрасно!" – прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, 16 ноября 2010 года стало известно о помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 29 апреля 2011 года возлюбленные сыграли свадьбу. Церемония состоялась в лондонской Соборной церкви Святого Петра в Вестминстерском аббатстве.