Герцог ощутил последствия своих промахов, утверждает источник

Принц Гарри испытывает большое сожаление из-за скандального интервью, которое дал недавно популярной телеведущей Опре Уинфри. Так, автор книги "История принца Гарри" Дункан Ларкомб утверждает, что кровный представитель британской короны позволил себе лишнего, выплеснув эмоции во время беседы с американской журналисткой.

Автор полагает, что герцог сильно злился на родную семью из-за ее отношения к Меган Маркл. В итоге весь негатив Гарри излил в беседе с Опрой.

"Он вспыльчивый парень, он действует в соответствии со своими эмоциями. Но не сомневаюсь, что он смущен, что он сожалеет и испытывает неловкость. Теперь он столкнулся с последствиями. Думаю, он жалеет об этом интервью и, возможно, о своем решении покинуть королевскую семью", – выразил уверенность Ларкомб.



По слухам, после скандального интервью Гарри поговорил с принцем Уэльским Чарльзом и герцогом Кембриджским Уильямом, обсудив щепетильную ситуацию, однако диалог оказался "непродуктивным", пишет британское издание Daily Mail.

"Гарри "онемел", возвращаясь в Лос-Анджелес, и начал испытывать смешанные эмоции, когда снова увидел свою семью на похоронах принца Филиппа. Увиденное заставило его вспомнить обо всем, чем он пожертвовал в последние годы, и заставило его почувствовать ностальгию по прежней жизни", – утверждает автор.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гарри пропустил день рождения Елизаветы II, которая теперь осталась без супруга. Герцог по неизвестным причинам не стал составлять компанию монарху и улетел в Штаты.