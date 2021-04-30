Своего спасителя актриса называет ангелом

Мария Кожевникова решила впервые поделиться с журналистами жуткой историей. Однажды звезда "Универа" чуть умерла.

Тогда семья артистки находилась на даче в Тверской области. Супруги сняли уютный домик, взяли с собой маму Марии, сына Ивана. Именно благодаря наследнику Кожевникова выжила.

Ваня с бабушкой спали в отдельном доме, а Мария и ее супруг Евгений – в другом. Мальчик проснулся рано утром и пожаловался бабушке, что у него очень сильно болит живот. Мама Кожевниковой попыталась успокоить внука, но он начал капризничать и настаивать на том, чтобы бабушка позвонила его родительнице.

В этот момент актриса уже была парализована. С вечера она чувствовала себя нехорошо. Но когда раздался звонок ее наследника, Мария не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Муж звезды тут же позвонил в скорую, пишет "7дней".

Но так как дача находилась в Тверской области, спасать Кожевникову приехала очень взрослая фельдшер, у которой с собой не было необходимого оборудования. В итоге она даже не смогла поставить диагноз, поэтому паре пришлось вызывать платную "скорую".

К счастью, в этот раз приехали компетентные врачи, которые поставили знаменитости капельницы, а после объяснили, что оставалось Марии совсем недолго.

"По словам врачей, мне оставалось полчаса, максимум час",

– призналась Мария.

Все дело в том, что в доме произошла утечка газа. И если бы не истерика Вани, его родители, скорее всего, просто бы не проснулись. Кожевникова считает, что это знак свыше, поэтому называет своего ребенка ангелом.

Ранее Мария объяснила, почему ее старший сын вынужден ходить к нейропсихологу.