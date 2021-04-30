"Папа не прописывает": дети экс-жены Аршавина могут остаться без крыши над головой

"Папа не прописывает": дети экс-жены Аршавина могут остаться без крыши над головой
Андрей Аршавин. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Казьмина всеми силами старается защитить своих наследников

История Алисы Аршавиной поразила многих россиян. После выхода серии передач на ТВ подписчиков у экс-жены футболиста заметно прибавилось. Как правило, Алиса отвечает на самые распространенные вопросы интернет-пользователей. В этот раз она призналась, что ее дети могут остаться без крыши над головой. 

По словам Казьминой, ей и ее наследникам сейчас некуда идти, поэтому они и живут в квартире, которая по документам принадлежит матери спортсмена. Из-за этого бывшая жена Аршавина вынуждена сражаться за квадратные метры. 

Она уверена, что таким образом защищает свою семью, потому что больше этого никто не сделает. 

"Как я работать пойду? Прямо сейчас у меня у малышки прописки даже нет. Папа не прописывает, а мне некуда. У меня ничего нет, только мамины 38 метров", 

– поделилась своими переживаниями Алиса. 

При этом многие уверены, что Казьмина отлично "держит удар", справляясь со всеми трудностями, которые ей подкидывает судьба. 

Напомним, что ранее матери Аршавина и Казьминой сцепились на шоу Андрея Малахова. В студии "Прямого эфира" родительница Казьминой честно призналась, что боится, что ее внучка Есения может оказаться на улице. Мол, она уже в возрасте, а мама девочки тяжело болеет. 

Родительница футболиста попыталась убедить свою оппонентку, что внучка без жилья не останется. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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