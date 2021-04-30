В кадр попадать не собиралась: Галкин показал Пугачеву без макияжа и укладки

В кадр попадать не собиралась: Галкин показал Пугачеву без макияжа и укладки
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонна прием пищи заменила "орешками"

 Максим Галкин любит делиться с поклонниками тем, что происходит в их роскошном замке в деревне Грязь. Юморист часто публикует забавные видео с Лизой и Гарри. Аллы Борисовны, как правило, на этих видео нет. Или же слышен только голос Примадонны. Но в этот раз телеведущий все-таки "засветил" жену. 

Галкин поделился видео, которое было снято во время семейного ужина. В "Инстаграм-историях" комик показал, как его наследники ужинают макаронами, жареными кабачками и огурчиками. При этом сын комика признался, что любит поострее, поэтому добавил в блюдо побольше перца. А вот Лиза – сторонница "натуральной еды". 

Затем Максим решил спросить, что же любит его жена.  

"Аллусечка, а что ты любишь?" 

– поинтересовался Галкин у Примадонны. 

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Борисовна кокетливо ответила, что любит орешки. Супруг певицы тут же перевел камеру на нее. Похоже, что в кадр звезда попадать не собиралась. И выглядела по-домашнему: легкая рубашка белого цвета, отсутствие макияжа. 

И хотя съемка была не запланирована, Примадонна выглядела свежей и отдохнувшей.

Ранее Андрей Разин показал, как Алла Борисовна выглядела в подростковом возрасте. Музыкальный продюсер поделился фото, на котором Примадонне всего 17 лет. На опубликованных кадрах певица запечатлена с короткой стрижкой и челкой.

Юлия МИХАЙЛОВА

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