"Нелепо и неловко": Александр Петров упал на красной дорожке - видео

"Нелепо и неловко": Александр Петров упал на красной дорожке - видео
Александр Петров. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
К счастью, обошлось без серьезных травм

К звездам отечественного шоу-бизнеса всегда приковано слишком много внимания. Особенно во время красных дорожек. В этот раз главным объектом обсуждений стал Александр Петров, который оконфузился на красной дорожке. 

Звезда "Полицейского с Рублевки" бодро шагал мимо прессы, однако в один момент поскользнулся и упал. Но Петров почти мгновенно вскочил и постарался сделать вид, будто ничего такого не произошло, а затем и вовсе пошел позировать перед фотокамерами. 

"Передал привет Андрею Миронову, кафедре сценического движения ГИТИСа и футбольной юности", 

– отшутился актер в своем "Инстаграме". 

Поклонники Александра, кстати, над его падением лишь посмеялись, а некоторые и вовсе сравнили его с Дженифер Лоуренс, которая частенько оказывается в центре неловких ситуаций на красных дорожках. 

"Надо было шпагат сделать", "От души! Смешно, и мило, и главное без травм", "Бурунов провел таки обряд", "Кто-то банановую кожуру забыл убрать", "В лучших традициях оскароносца", "Александр, нелепо, неловко, но это жизнь, никто из нас не застрахован", "Береги ноги и себя, Саня!"

– подбодрили артиста в комментариях. 

Впрочем, похоже, что Петров к этому конфузу решил отнестись с юмором. Тем более, что обошлось без серьезных травм. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость211892
Пожаловаться Ответить
Петров без Боширова - это провал и падение на пердак.
Гость209794
Пожаловаться Ответить
Какой же неприятный!!! Не для него красная дорожка. Миронов или кто другой, из этих ,постарались?
Владимир
Пожаловаться Ответить
Это знак -не тебе , ... , ходить по красной дорожке !!!((((
1
новости партнеров

"Россия не будет терпеть": в Кремле жестко ответили на действия Чехии

То, что сейчас творят чехи, не останется без последствий

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей