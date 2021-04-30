К счастью, обошлось без серьезных травм

К звездам отечественного шоу-бизнеса всегда приковано слишком много внимания. Особенно во время красных дорожек. В этот раз главным объектом обсуждений стал Александр Петров, который оконфузился на красной дорожке.

Звезда "Полицейского с Рублевки" бодро шагал мимо прессы, однако в один момент поскользнулся и упал. Но Петров почти мгновенно вскочил и постарался сделать вид, будто ничего такого не произошло, а затем и вовсе пошел позировать перед фотокамерами.

"Передал привет Андрею Миронову, кафедре сценического движения ГИТИСа и футбольной юности",

– отшутился актер в своем "Инстаграме".

Поклонники Александра, кстати, над его падением лишь посмеялись, а некоторые и вовсе сравнили его с Дженифер Лоуренс, которая частенько оказывается в центре неловких ситуаций на красных дорожках.

"Надо было шпагат сделать", "От души! Смешно, и мило, и главное без травм", "Бурунов провел таки обряд", "Кто-то банановую кожуру забыл убрать", "В лучших традициях оскароносца", "Александр, нелепо, неловко, но это жизнь, никто из нас не застрахован", "Береги ноги и себя, Саня!"

– подбодрили артиста в комментариях.

Впрочем, похоже, что Петров к этому конфузу решил отнестись с юмором. Тем более, что обошлось без серьезных травм.