Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками

Елизавета Арзамасова впервые станет мамой. Радостной новостью звезда "Папиных дочек" поделилась в "Инстаграм".

Актриса опубликовала видео с кухни. В кадре звезда, позирующая в сером облегающем платье, желает своим поклонникам доброго дня. В ролике заметен округлившийся живот знаменитости. Затем в кадре появляется отец будущего малыша Илья Авербух и нежно обнимает и целует свою супругу.

Арзамасова отметила, что они решили рассказать о скором пополнении в семействе сами, пока ее интересное положение не разоблачили "бдительные наблюдатели".

Поклонники пришли в полный восторг от этой новости. Подписчики актрисы, среди которых оказались и звезды, например, Тимур Родригез, поздравили пару с грядущим событием. Фанаты пожелали артистке легкой беременности и здоровья.

"Wow!!! Поздравляю, ребята! Какие же вы молодцы!", "Лизочка, примите поздравления от души. Очень рады за вас с Ильей. Храни Господь вашу семью", "Ураа! Молодцы, поздравляю, какая прелесть. Лиза вы очень красивая", – написали интернет-пользователи.

Об отношениях фигуриста и актрисы стало известно летом 2020 года. Оказалось, что пара начала встречаться почти девять лет назад. Некоторое время звезды предпочитали не комментировать свой роман, но позже поделились некоторыми моментами своей личной жизни. В декабре пара сыграла свадьбу.

У Авербуха есть 16-летний сын Мартин, который подружился с новой женой своего отца.