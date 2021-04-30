"Нужно быть настоящим отморозком": дочь поставила обидчиков Заворотнюк на место

"Нужно быть настоящим отморозком": дочь поставила обидчиков Заворотнюк на место
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследница актрисы продолжает бороться с хейтерами

Дочь Анастасии Заворотнюк любит пообщаться с поклонниками, которые часто спрашивают Анну о матери. Девушка редко дает конкретные ответы на вопросы о состоянии актрисы, но поделиться интересными моментами из прошлого она не против. В этот раз наследница звезды решила затронуть тему злопыхателей в Сети. 

Одна из поклонниц звездной семьи рассказала, что однажды ее очень огорчили комментарии хейтеров в социальных сетях в адрес тяжелобольной "прекрасной няни". 

В ответ дочь Заворотнюк поблагодарила неравнодушную поклонницу, но добавила, что отвечать критикам в интернете – неблагодарное дело.

"Эти люди получат сполна. Говорить плохо о человеке в таком состоянии, нужно быть настоящим отморозком", 

ответила Анна в "Инстаграм-историях". 

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Напомним, что не так давно наследница "прекрасной няни" рассказала о том, что ей может потребоваться операция. Анну сразил опасный недуг, от которого она не может избавиться уже несколько недель. 

У модели слишком сильно воспалился глаз. Проблемы настолько серьезные, что может понадобиться хирургическое вмешательство. И, как призналась Заворотнюк, она очень боится операции. Девушке уже предложили лечь под нож, чтобы забыть о мучениях, но дочь страдающей от рака актрисы категорически отказалась. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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