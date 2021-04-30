Наследница актрисы продолжает бороться с хейтерами

Дочь Анастасии Заворотнюк любит пообщаться с поклонниками, которые часто спрашивают Анну о матери. Девушка редко дает конкретные ответы на вопросы о состоянии актрисы, но поделиться интересными моментами из прошлого она не против. В этот раз наследница звезды решила затронуть тему злопыхателей в Сети.

Одна из поклонниц звездной семьи рассказала, что однажды ее очень огорчили комментарии хейтеров в социальных сетях в адрес тяжелобольной "прекрасной няни".

В ответ дочь Заворотнюк поблагодарила неравнодушную поклонницу, но добавила, что отвечать критикам в интернете – неблагодарное дело.

"Эти люди получат сполна. Говорить плохо о человеке в таком состоянии, нужно быть настоящим отморозком",

– ответила Анна в "Инстаграм-историях".

Напомним, что не так давно наследница "прекрасной няни" рассказала о том, что ей может потребоваться операция. Анну сразил опасный недуг, от которого она не может избавиться уже несколько недель.

У модели слишком сильно воспалился глаз. Проблемы настолько серьезные, что может понадобиться хирургическое вмешательство. И, как призналась Заворотнюк, она очень боится операции. Девушке уже предложили лечь под нож, чтобы забыть о мучениях, но дочь страдающей от рака актрисы категорически отказалась.