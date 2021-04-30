Потоки воздуха задрали юбку знаменитости

В четверг, 29 апреля, в столице прошла торжественная церемония закрытия Московского Международного фестиваля. Российские звезды блистали на красной ковровой дорожке и поражали публику своими нарядами. Однако не обошлось без казусов. Буйство стихии "обрушилось" на Екатерину Шпицу и разметало подол ее платья.



На знаменательное для сферы шоу-бизнеса мероприятие артистка пришла в кроваво-красном платье в пол. Высокие разрезы от самой талии сыграли злую шутку со звездой популярных кинолент "Крымский мост", "Катя: военная история", "Экипаж" и других.

В момент, когда поднялся ветер, знаменитости буквально пришлось ловить разметавшийся подол. Кадр опубликовало издание "Экспресс газета". В итоге участники церемонии получили возможность полюбоваться на стройные бедра актрисы. Особую пикантность добавило то, что дизайн модного наряда не предусматривал, чтобы под ним были дополнительные предметы гардероба.

Впрочем, артистку это вряд ли смущало: наряду с шалостями ветра, она и сама с удовольствием взмахивала подолом. Откровенный кадр опубликовало издание "Телепрограмма" на своей странице в Инстаграм".

Стоит отметить, что Екатерина Шпица большая любительница эпатировать публику. Несколько месяцев назад артистка снялась без штанов, продемонстрировав подписчикам заметно похудевшие ноги.