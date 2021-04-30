Злодеи выбросили перепуганную теледиву в лесу

Светская львица Лера Кудрявцева пережила серьезную психологическую травму. Несколько лет назад на нее напали агрессивные грабители, которые не стали церемониться с красавицей-артисткой, обобрали ее и вышвырнули из машины.



В тот трагический день злодеи подкараулили телеведущую, когда она собиралась садиться в машину. Преступники напали на беззащитную знаменитость, после чего Кудрявцева оказалась в салоне собственного автомобиля с двумя неизвестными. Мужчины вырубили Леру и стали шарить в поисках ценных вещей. Звезда считает, что нападавшие могли быть наркоманами, разыскивающими деньги. Светская львица убеждена, что в тот момент она была на волосок от гибели.

Кудрявцевой запретили говорить и держали ее лицом в пол. Однако в какой-то момент телеведущая популярного телешоу "Секрет на миллион" поняла, что с бандитами все же можно как-то договориться.

Перепуганная артистка предложила злоумышленникам забрать ее автомобиль и ценности, а ее высадить где-нибудь в столице. Однако бандитам больше понравился вариант выкинуть Кудрявцеву в подмосковном лесу. Они вывезли знаменитость за пределы города и оставили ее одну в лесной чаще. Позже артистка обратилась к правоохранителям, однако преступников так и не нашли. Леденящей душу историей знаменитость поделилась на шоу "Лучше-правду с Суреном Каграмановым".

К слову, на той же передаче актриса рассказала, почему не явилась на похороны ее соведущего Александра Колтового. Звезда призналась, что не хотела видеть близкого приятеля мертвым.