Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Светская львица Лера Кудрявцева пережила серьезную
психологическую травму. Несколько лет назад на нее напали агрессивные
грабители, которые не стали церемониться с красавицей-артисткой, обобрали ее и
вышвырнули из машины.
В тот трагический день злодеи подкараулили телеведущую, когда она собиралась садиться в машину. Преступники напали на беззащитную знаменитость, после чего Кудрявцева оказалась в салоне собственного автомобиля с двумя неизвестными. Мужчины вырубили Леру и стали шарить в поисках ценных вещей. Звезда считает, что нападавшие могли быть наркоманами, разыскивающими деньги. Светская львица убеждена, что в тот момент она была на волосок от гибели.
Кудрявцевой запретили говорить и держали ее лицом в пол. Однако в какой-то момент телеведущая популярного телешоу "Секрет на миллион" поняла, что с бандитами все же можно как-то договориться.
Перепуганная артистка предложила злоумышленникам забрать ее автомобиль и ценности, а ее высадить где-нибудь в столице. Однако бандитам больше понравился вариант выкинуть Кудрявцеву в подмосковном лесу. Они вывезли знаменитость за пределы города и оставили ее одну в лесной чаще. Позже артистка обратилась к правоохранителям, однако преступников так и не нашли. Леденящей душу историей знаменитость поделилась на шоу "Лучше-правду с Суреном Каграмановым".
К слову, на той же передаче актриса рассказала, почему не явилась на похороны ее соведущего Александра Колтового. Звезда призналась, что не хотела видеть близкого приятеля мертвым.
Сенатор напомнил жителям Болгарии неприятный факт из истории их страны