От танцовщицы до Примадонны: главные женщины Филиппа Киркорова

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Азиза. Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Распутина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Филипп Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Поп-королю не всегда везло в любви

С самого детства было ясно, что Филипп Киркоров рожден для сцены. Выступал певец с 5 лет, а позже даже начал гастролировать вместе с родителями. С годами артист приумножил свою популярность. Теперь ему аплодируют стадионы и обожают миллионы. Но с появлением в жизни Филиппа Бедросовича детей именно семья стала самым главным аспектом его жизни, хотя любимой женщины рядом с артистом не видно уже давно. 

Мария Шатланова 

Танцовщица стала первым серьезным увлечением Филиппа Бедросовича. Когда певец увидел девушку впервые, Марии было всего 17 лет. Затем он позвал ее в свой шоу-балет. После этого у артистов закрутился роман, который хотя был ярким, но недолгим. Шатланова снялась в клипах Киркорова "Атлантида" и "Ты, ты, ты". 

Любовь Успенская 

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Имя другой пассии известно многим. С Любовью Успенской Киркоров сблизился во время гастролей в США. Долгое время об интрижке короля и королевы никто не знал. Проболталась сама Успенская, которая сказала, что Киркоров даже делал ей предложение. И, похоже, артист услышал отказ. 

Азиза 

Азиза. Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com

Восточной красавице тоже удалось завоевать сердце поп-короля. Изначально все было хорошо: совместные шоу, гастроли, общение. Но все закончилось, когда Киркоров сделал Азизе предложение. В этом случае он тоже получил отрицательный ответ. 

Маша Распутина 

Мария Распутина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

И следующая любовь артиста оказалась невзаимной. Маша Распутина не отвечала на чувства поп-короля, потому что уже была замужем и воспитывала дочь. Артисты, конечно, гастролировали вместе, но однажды между ними произошел конфликт, из-за которого они не общались почти 10 лет. Распутина и Киркоров не поделили песню.

Алла Пугачева 

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Та самая "единственная" Филиппа Киркорова. Аллой Пугачевой Киркоров восхищался с 11 лет. Именно Примадонна стала его самой большой любовью. В браке они прожили 10 лет. Вероятнее всего, причиной развода стали частые ссоры и скандалы, которые возникали между двумя творческими людьми. 

Позже бывшие супруги продолжили общаться, но в последнее время все чаще слышно, что между Пугачевой и Киркоровым произошел какой-то конфликт, который длится уже достаточно долго. Сам певец старается избегать этой темы, изредка давая журналистам небольшие подсказки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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