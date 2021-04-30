Артистка преследовала благородные цели

Исповедь знаменитой актрисы Елены Прокловой о тяжелом испытании, которое ей пришлось пережить в юном возрасте, получила широкий резонанс. Знаменитость объявила, что в 15 лет пострадала от рук известного артиста, который ее растлил. По словам звезды, обнародовать страшную историю она решилась только для того, чтобы уберечь девочек от такой же судьбы.



Стоит отметить, что интервью звезды шедевров советского кинематографа "Собака на сене", "Гори, гори, моя звезда", "Будьте моим мужем" и других вызвало неоднозначную реакцию общественности. Многие посочувствовали знаменитости, которая в юности пережила насилие. Однако нашлись и те, кто решил: таким скабрезным образом забытая актриса пытается снова напомнить о себе.

Сама же Проклова в беседе с журналистами издания "Комсомольская правда" заверила, что подняла неудобную тему только лишь с тем, чтобы защитить подрастающее поколение.

"Хочется уберечь молоденьких девочек от этого Средневековья", – признается звезда.

Проклова подчеркнула, что одна мысль о том, что сейчас где-то в "темном лесу или в подъезде" может совершаться подобное тому, что она пережила, приводит ее в ужас.

Елена Игоревна уверяет: решившись на признание, она думала ни о собственной персоне, а о том, как ее слова могут помочь кому-то другому.

Кстати, одним из тех, кто осудили артистку был российский песенник Юрий Лоза. Музыкант уверен, что Проклова просто хотела привлечь к себе внимание.