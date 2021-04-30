Суд вынес решение о наказании лжесвидетеля по делу Ефремова

Суд вынес решение о наказании лжесвидетеля по делу Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчину обязали выплачивать доход в госказну из своего кармана

Пресненский районный суд вынес решение по делу Тевана Бадасяна, признав его виновным в ложных показаниях в рамках процесса по актеру Михаилу Ефремову. Фигуранта уголовного дела обязали к исправительным работам сроком на один год, а также отчислению 10% дохода в пользу государственной казны на этот же период.

Согласно приведенным данным, Багдасян признан виновным в даче заведомо ложных показаний, искажающих существенные для следствия обстоятельства (ст. 307.1 УК РФ).

Напомним, Багдасян выступал одним из свидетелей защиты Михаила Ефремова, осужденного в рамках дела по смертельному ДТП. На процесс по артисту фигурант явился по инициативе скандальгого адвоката Эльмана Пашаева, которого впоследствии лишили статуса. В августе прошлого года Багдасян заявил, что незадолго до рокового происшествия увидел, как неизвестный мужчина в темном уселся на переднее сиденье джипа, который позднее сбил на трассе мужчину.

В заключении установлено, что Багдасян намеревался сформировать у суда впечатление о том, что в машине Ефремова в тот день находились иные лица. Суд также заявил, что мужчина целенаправленно действовал с целью помочь Ефремову уйти от закона, передает Business FM.

Роковая авария произошла в июне 2020 года в центре Москвы. В результате происшествия скончался один из водителей. Ефремова признали виновным в инциденте, приговорив к 7,5 года тюремного заключения.

Ранее дочь осужденного артиста Анна объявила, что считает себя мужчиной. Дочь Михаила Ефремова потребовала, чтобы к ней обращались по имени Сергей.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Посольство США посоветовало ряду американцев уехать из России

Гржданам Штатов стоит вернуться на родину до 15 июня

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей