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Пресненский районный суд вынес решение по делу Тевана Бадасяна, признав его виновным в ложных показаниях в рамках процесса по актеру Михаилу Ефремову. Фигуранта уголовного дела обязали к исправительным работам сроком на один год, а также отчислению 10% дохода в пользу государственной казны на этот же период.
Согласно приведенным данным, Багдасян признан виновным в даче заведомо ложных показаний, искажающих существенные для следствия обстоятельства (ст. 307.1 УК РФ).
Напомним, Багдасян выступал одним из свидетелей защиты Михаила Ефремова, осужденного в рамках дела по смертельному ДТП. На процесс по артисту фигурант явился по инициативе скандальгого адвоката Эльмана Пашаева, которого впоследствии лишили статуса. В августе прошлого года Багдасян заявил, что незадолго до рокового происшествия увидел, как неизвестный мужчина в темном уселся на переднее сиденье джипа, который позднее сбил на трассе мужчину.
В заключении установлено, что Багдасян намеревался сформировать у суда впечатление о том, что в машине Ефремова в тот день находились иные лица. Суд также заявил, что мужчина целенаправленно действовал с целью помочь Ефремову уйти от закона, передает Business FM.
Роковая авария произошла в июне 2020 года в центре Москвы. В результате происшествия скончался один из водителей. Ефремова признали виновным в инциденте, приговорив к 7,5 года тюремного заключения.
Ранее дочь осужденного артиста Анна объявила, что считает себя мужчиной. Дочь Михаила Ефремова потребовала, чтобы к ней обращались по имени Сергей.
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