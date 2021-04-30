Мужчину обязали выплачивать доход в госказну из своего кармана

Пресненский районный суд вынес решение по делу Тевана Бадасяна, признав его виновным в ложных показаниях в рамках процесса по актеру Михаилу Ефремову. Фигуранта уголовного дела обязали к исправительным работам сроком на один год, а также отчислению 10% дохода в пользу государственной казны на этот же период.

Согласно приведенным данным, Багдасян признан виновным в даче заведомо ложных показаний, искажающих существенные для следствия обстоятельства (ст. 307.1 УК РФ).

Напомним, Багдасян выступал одним из свидетелей защиты Михаила Ефремова, осужденного в рамках дела по смертельному ДТП. На процесс по артисту фигурант явился по инициативе скандальгого адвоката Эльмана Пашаева, которого впоследствии лишили статуса. В августе прошлого года Багдасян заявил, что незадолго до рокового происшествия увидел, как неизвестный мужчина в темном уселся на переднее сиденье джипа, который позднее сбил на трассе мужчину.

В заключении установлено, что Багдасян намеревался сформировать у суда впечатление о том, что в машине Ефремова в тот день находились иные лица. Суд также заявил, что мужчина целенаправленно действовал с целью помочь Ефремову уйти от закона, передает Business FM.

Роковая авария произошла в июне 2020 года в центре Москвы. В результате происшествия скончался один из водителей. Ефремова признали виновным в инциденте, приговорив к 7,5 года тюремного заключения.

Ранее дочь осужденного артиста Анна объявила, что считает себя мужчиной. Дочь Михаила Ефремова потребовала, чтобы к ней обращались по имени Сергей.