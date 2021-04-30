Супружеские измены и инфаркт: через что пришлось пройти звезде "Сватов"

Супружеские измены и инфаркт: через что пришлось пройти звезде "Сватов"
Анатолий Васильев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Артист старается никогда не говорить о личной жизни

Популярный российский киноактер Анатолий Васильев имеет в послужном списке более 50 картин. Популярность артист снискал после съемок в "Экипаже", а затем – в ставших народными "Сватах". Однако жизнь Анатолия за пределами съемок складывалась отнюдь не радужно. 

Первый дебют молодого артиста произошел в 1977 году – Анатолий сыграл в "Степи" легендарного Сергея Бондарчука. Советская "кинодельня" стала засыпать знаменитость предложениями. После "Экипажа" Васильев стал популярным на весь Союз.

В 1973 году Анатолий женился на своей коллеге Татьяне Васильевой, с которой познакомился во пору студенчества в МХАТ. Супруга родила артисту сына Филиппа спустя пять лет, однако вскоре они расстались.

Развод ударил по артисту: актер предпочитает не вспоминать об этом событии. Однако Татьяна как-то разоткровенничалась, рассказав, что крутила в то время роман с режиссером Театра Сатиры Валентином Плучеком и своим коллегой Михаилом Державиным. Однако, рассказала Татьяна, муж сам имел связи на стороне и постоянно уходил с головой в работу.

В 1991 году Анатолий женился на Вере, которая родила ему через год после свадьбы дочь Варвару. Несколько лет назад киноактер перенес инфаркт, после которого смог поравиться. В настоящее время артист снимается в родном театре Моссовета, постоянно играя в кино, сообщает "Комсомольская правда".

Недавно в СМИ появилась информация о том, что из седьмого сезона "Сватов" убрали двух популярных актеров – Татьяну Васильеву и Александра Гаврилюка. Съемочный процесс перенесли из-за коронавирусной эпидемии.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Как во времена холодной войны: США и Россия скоро перейдут к выездным визам - эксперт

Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей