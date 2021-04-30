Артист старается никогда не говорить о личной жизни

Популярный российский киноактер Анатолий Васильев имеет в послужном списке более 50 картин. Популярность артист снискал после съемок в "Экипаже", а затем – в ставших народными "Сватах". Однако жизнь Анатолия за пределами съемок складывалась отнюдь не радужно.

Первый дебют молодого артиста произошел в 1977 году – Анатолий сыграл в "Степи" легендарного Сергея Бондарчука. Советская "кинодельня" стала засыпать знаменитость предложениями. После "Экипажа" Васильев стал популярным на весь Союз.

В 1973 году Анатолий женился на своей коллеге Татьяне Васильевой, с которой познакомился во пору студенчества в МХАТ. Супруга родила артисту сына Филиппа спустя пять лет, однако вскоре они расстались.

Развод ударил по артисту: актер предпочитает не вспоминать об этом событии. Однако Татьяна как-то разоткровенничалась, рассказав, что крутила в то время роман с режиссером Театра Сатиры Валентином Плучеком и своим коллегой Михаилом Державиным. Однако, рассказала Татьяна, муж сам имел связи на стороне и постоянно уходил с головой в работу.

В 1991 году Анатолий женился на Вере, которая родила ему через год после свадьбы дочь Варвару. Несколько лет назад киноактер перенес инфаркт, после которого смог поравиться. В настоящее время артист снимается в родном театре Моссовета, постоянно играя в кино, сообщает "Комсомольская правда".

Недавно в СМИ появилась информация о том, что из седьмого сезона "Сватов" убрали двух популярных актеров – Татьяну Васильеву и Александра Гаврилюка. Съемочный процесс перенесли из-за коронавирусной эпидемии.