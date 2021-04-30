По какой причине Садальский стал закоренелым холостяком

По какой причине Садальский стал закоренелым холостяком
Станислав Садальский. Фото:
Актер состоял в браке один раз

Станислав Садальский – известный актер, на счету которого большое количество ярких ролей в кино. Немногие знают о том, что за образом остроумного и дерзкого журналиста скрывается тяжелая личная история.

В 1970-х годах Садальский женился на гражданке Финляндии. Женщина была старше артиста на 15 лет. В 1975 году она подарила супругу дочь Пирио. Вскоре жена Станислава Юрьевича забрала наследницу и уехала на родину, в Хельсинки. Сам актер остался в Москве.

По некоторым данным, журналист видел дочь всего два раза. Первый – при выписке Пирио из роддома, а второй – на похоронах супруги. Избранница Садальского ушла из жизни в декабре 2017 года.

В начале 80-х Станислав Юрьевич увлекся Ольгой Богдановой. Он питал к актрисе настолько сильные чувства, что решился на серьезный шаг, сделав ей предложение. Однако артистка ответила отказом. Тогда ее сердце уже было занято. В итоге Садальский и Богданова остались близкими друзьями.

В список женщин, покоривших блогера, входит и Людмила Целиковская. Актеры вместе снимались в фильме "Лес". Говорят, что журналист очень трепетно относился к своей коллеге. Но до отношений дело так и не дошло.

Несмотря на любвеобильность, звезда кинокартины "Место встречи изменить нельзя" по сей день остается холостяком. По мнению друзей, причина неудач в личной жизни актера кроется в его сложном характере. Мол, он является чрезмерно эмоциональным и вспыльчивым.

Некоторые же отмечают, что Станислав Юрьевич относится к числу одиночек. Якобы его вполне устраивает тот факт, что никто не делит с ним крышу над головой. 

Ранее Садальский раскритиковал внешность ведущего "Первого" Юрия Николаева. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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