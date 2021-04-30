Правительство Нидерландов заявило об ограничениях количества гостей конкурса

Накануне стало известно о том, что на "Евровидение", которое пройдет в голландском городе Роттердам, пустят зрителей. При этом их число будет ограниченным.

Данная информация появилась на официальном сайте конкурса. На стадион Ahoy Arena пустят не более 3500 зрителей, что составляет примерно 20% от общей вместимости арены.

Отмечается, что такое решение приняло правительство Нидерландов. Ограничения нацелены на то, чтобы обеспечить здоровье и безопасность всех присутствующих в период пандемии COVID-19.

Попасть на мероприятие смогут только те, кто приобрел билеты на "Евровидение-2020". Напомним, конкурс пришлось отменить из-за напряженной эпидемиологической обстановки в мире. Что касается широкой публичной продажи, то ее попросту не будет.

Все участники, зрители и рабочий персонал конкурса будут вынуждены соблюдать строгие меры предосторожности. Так, попав на стадион, они обязаны пройти онлайн-опрос о своем самочувствии. Кроме того, им необходимо показать отрицательный тест на коронавирус. Примечательно, что результату должно быть не больше суток.

Спустя пять дней после посещения Ahoy Arena все пройдут повторное тестирование на наличие COVID-19. Еще одно нововведение – танцевального партера в зале не будет. Организаторы конкурса оформят сидячие места с учетом соблюдения социальной дистанции.

Люди из каждого сектора будут входить и выходить в разное время. Даже при посещении туалетной комнаты при себе нужно иметь защитную маску.

Сообщается, что в качестве гостей ожидают преимущественно жителей Евросоюза и Европейской экономической зоны. Что касается россиян, украинцев, белорусов и других, то их на конкурсе не ждут.

Напомним, нашу страну на "Евровидении" будет представлять певица Манижа. Она исполнит песню Russian Woman. Многие остались недовольны выбором участницы от России. Так, например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее раскритиковала ее композицию.