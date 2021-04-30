Певец остался в восторге от домашнего праздника

30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 54 года. На своей инстаграм-странице артист опубликовал видео с сюрпризом, подготовленным его детьми – Мартином и Аллой-Викторией.

Судя по записи, праздник у короля российской эстрады начался с самого утра. Подойдя к перилам лестницы на втором этаже, Филипп Бедросович радостно воскликнул: "Боже мой!".

Оказалось, что наследники певца подготовили для него приятный сюрприз. Мартин и Алла-Виктория украсили холл дома к пробуждению звездного отца. В глаза бросаются золотые шары в виде короны и цифр, составляющих возраст исполнителя хита "Единственная моя".

Как только Киркоров спустился вниз, дети осыпали его поздравлениями. Они сразу же вручили родителю подарочные пакеты, в которых лежали яркие открытки.

На этом подарки не закончились. Наследники артиста принялись читать стихотворения в его честь. Первым поздравить отца вызвался Мартин. Закончив выступление, мальчик крепко обнял Филиппа Бедросовича.

Затем Алла-Виктория отдала знаменитости поделку в виде картошки-фри. Она напомнила, что певец очень любит это блюдо. Девочка предложила ему вытащить части открытки, на которых были написаны приятные слова о родителе.

"Добрый, любимый и умный. Ну, собственно говоря, три самые главные черты моего характера", – заявила звезда.

После этого отпрыски вручили певцу яркие футболки, самостоятельно приготовленные бургеры и кексы.

Под видео Филипп Бедросович отметил, что день рождения в кругу семьи – это настоящий подарок. Также он поблагодарил наследников за организованный ими домашний праздник.

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